Во Владимирскую область пришла настоящая зима — со снегом и «кусающим за щеки» морозом. Уже во вторник, 12 января, столбик термометра может опуститься до -27 градусов. Синоптики говорят, что такого мороза не было в Центральной России уже три года.Резким холодам, в первую очередь, радуются школьники. Ведь можно официально прогулять школу.- Мой сын ждет не дождется похолодания. Постоянно проверяет гисметео, не изменился ли прогноз. Радуется, что можно будет дома остаться, - смеется жительница областного центра Наталья.Однако глава города Андрей Шохин считает, что минусовые температуры «далеки от форс-мажорных», поэтому ограничивать посещение детьми детских садов и школ сегодня преждевременно.- Однако если столбик термометра будет показывать -25 градусов, то по нормам СанПина школьники 1-5 классов могут остаться дома. Но это решение должна принять администрация школы. И в школьных чатах обязательно появится эта информация, - подчеркнул Игорь Ефремов, официальный представитель мэрии.При температуре −26, -28 на уроки, по санитарным нормам, можно не идти ученикам 5-9 классов. Для старшеклассников уроки отменяются при температуре −31 и ниже.Что касается детских садов, то пока они тоже планируют продолжать работу в обычном режиме. Отменятся лишь прогулки перед обедом и после ужина. Впрочем, в некоторых садах воспитатели уверяют, что теперь гулять можно в любой мороз, ссылаясь на новый СанПин.- Наш воспитатель сказала, что раньше можно было гулять с детьми до -15 градусов, а сейчас, по новым правилам, прогулки разрешены даже в 20-градусный мороз. Причем будут гулять, как и положено, полтора часа. А потом удивляются, почему в группу ходит по пять человек, - возмущена Жанна, дочь которой ходит в детский сад №66.На самом деле информация о новых правилах прогулки — ложь. Изменения в СанПине их абсолютно не коснулись. Поэтому если температура воздуха будет ниже -15 градусов, дети должны оставаться в группе.Изменения, в частности, коснулись проветривания помещений. Если раньше открывать окна в присутствии детей было запрещено, то по новым правилам разрешено одностороннее открытие окон, но только в жаркую и безветренную погоду.А В ЭТО ВРЕМЯНе снижать градус батарей!Учитывая прогноз о предстоящем резком похолодании, в мэрии обратились к обслуживающим учреждения образования коммунальным организациям с просьбой соблюдать температурный режим в муниципальных детских садах и школах. По оперативной информации управления образования, жалоб от родителей на холод или излишнюю жару нет.