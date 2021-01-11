С каждым днем все лучше и лучше. Во всяком случае, официальная статистика уверяет нас в этом. На территории Владимирской области на 10 часов 11 января 2021 года лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Снижение числа заболевших наблюдается с 3 января. А еще уже три дня в регионе нет умерших от коронавируса. Последний раз такой длительный промежуток фиксировался лишь в середине ноября.А вот как распределились случаи заражения по районам области:- 38 сл. в г. Владимире,- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,- 16 сл. в Муромском,- 13 сл. в Петушинском,- 12 сл. в Юрьев-Польском,- 11 сл. в Александровском,- по 7 сл. в Ковровском, Вязниковском, Кольчугинском и Гороховецком районах,- 6 сл. в Камешковском,- 5 сл. в Киржачском,- 4 сл. в Собинском,- по 3 сл. в Суздальском и Меленковском районах,- по 1 сл. в Селивановском районе, а также в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 409 случаев заболевания (4268 сл. в г. Владимире, 2625 сл. в Гусь-Хрустальном, 2244 сл. о. Муром, 1527 сл. в Ковровском, 1309 сл. в Александровском, 1255 сл. в Петушинском, 1010 сл. в Вязниковском, 975 сл. в Юрьев-Польском, 767 сл. в Кольчугинском, 694 сл. в Собинском, 691 сл. в Суздальском, 587 сл. в Гороховецком, 527 сл. в Меленковском, 483 сл. в Камешковском, 465 сл. в Киржачском, 455 сл. в Селивановском, 273 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).Тем временем, стало известно, что во Владимире не будут продлевать школьные каникулы из-за коронавируса. С 11 января ученики всех классов Владимирской области вернулись за парты. Что и понятно. Каникулы и так из-за пандемии начались досрочно. А их продление приведет к отставанию по школьной программе. Так что скорей на учебный процесс могут повлиять 30-градусные морозы, которые обещают синоптики уже с 12 января.Накануне, 10 января сотрудники управления образования мэрии совместно с представителями администраций школ проверили готовность последних к началу третьей учебной четверти, в том числе — соблюдение в школах «антиковидных» мероприятий.Напомним, что всего в областном центре 50 школ и гимназий, четыре муниципальных учреждения дополнительного образования детей и городской информационно-методический центр. В этом году в школах города создано 1449 классов, в которых обучаются 38718 учащихся.