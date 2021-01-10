Начиная с 3 января, во Владимирской области снижается показатель суточной заболеваемости. Последние сутки не стали исключением — коронавирусом в регионе заболел 161 человек. По сути, мы сейчас вернулись к уровню первой половины декабря, когда и начался второй всплеск (или «вторая волна»).При этом радует и еще один показатель — уже второй день подряд в регионе никто не умер от Covid-19. Последний раз такое было 20-21 декабря.А вот как распределились случаи заболевания по районам области:- 36 сл. в г. Владимире,- 20 сл. в Гусь-Хрустальном,- 15 сл. в Муромском,- по 11 сл. в Ковровском и Юрьев-Польском районах,- 10 сл. в Петушинском,- 9 сл. в Александровском,- по 8 сл. в Суздальском и Вязниковском районах,- 7 сл. в Кольчугинском,- 6 сл. в Гороховецком,- по 5 сл. в Камешковском и Киржачском районах,- по 3 сл. в Селивановском и Собинском районах,- по 2 сл. в Меленковском районе, а также в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 20 251 случай заболевания (4230 сл. в г. Владимире, 2608 сл. в Гусь-Хрустальном, 2228 сл. о. Муром, 1520 сл. в Ковровском, 1298 сл. в Александровском, 1242 сл. в Петушинском, 1003 сл. в Вязниковском, 963 сл. в Юрьев-Польском, 760 сл. в Кольчугинском, 690 сл. в Собинском, 688 сл. в Суздальском, 580 сл. в Гороховецком, 524 сл. в Меленковском, 477 сл. в Камешковском, 460 сл. в Киржачском, 454 сл. в Селивановском, 272 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).За последние сутки в регионе в различных лабораториях было сделано 1674 исследования на Covid-19.