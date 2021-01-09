Во Владимирской области лабораторно подтверждено 162 случая новой коронавирусной инфекции, что на 2 случая меньше, чем за прошлые сутки. Больше всего заболевших остается во Владимире - 42 человека. На втором месте с 17 случаями Гусь-Хрустальный и Муромский район, 12 заболевших в Ковровском, 11 - в Александровском, 10 - в Суздальском, по 9 - в Кольчугинском, Петушинском, Гороховецком районах, 8 случаев в Юрьев-Польском, 6 - в Вязниковском районах, по 3 - в Киржачском и Меленковском районах, по 2 случая в Селивановском и Собинском районах, по 1 случаю в Камешковском районе и Радужном.За минувшие сутки в регионе нет ни одного умершего и 111 выздоровевших.Всего в регионе зарегистрировано 20 090 случаев заболевания (4194 сл. в г. Владимире, 2588 сл. в Гусь-Хрустальном, 2213 сл. о. Муром, 1509 сл. в Ковровском, 1289 сл. в Александровском, 1232 сл. в Петушинском, 995 сл. в Вязниковском, 952 сл. в Юрьев-Польском, 753 сл. в Кольчугинском, 687 сл. в Собинском, 680 сл. в Суздальском, 574 сл. в Гороховецком, 522 сл. в Меленковском, 472 сл. в Камешковском, 455 сл. в Киржачском, 451 сл. в Селивановском, 270 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).В больницах региона развернуто 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 73 процента из них занято (1396), свободны – 509 коек.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 187 исследований на Covid-19.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: на территории Российской Федерации действует обязательный масочный режим. При выходе из дома не забудьте надеть маску.Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.