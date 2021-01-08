За минувшие сутки коронавирусом в регионе заразились 164 человека – меньше на одного по сравнению с данными от 7 января. Во Владимире число заболевших Covid-19 четвертый день не превышает 50 человек – в областном центре вирус подтвердили 42 жителям. 18 новых случаев выявили в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском районе, 10 диагнозов – в Ковровском и Юрьев-Польском районах. Девять человек заболели в трех районах области - Александровском, Вязниковском, Суздальском. По 8 новых случаев - в Кольчугинском и Петушинском районах, 7 - в Гороховецком, по 4 - в Киржачском и Селивановском, по 3 - в Камешковском, Собинском и Меленковском. Одно заражение - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 19 928 случаев заболевания. Из них 4152 - во Владимире, 2571 - в Гусь-Хрустальном, 2196 – в Муроме, 1497 - в Ковровском районе, 1278 - в Александровском, 1223 - в Петушинском, 989 - в Вязниковском, 944 - в Юрьев-Польском районе, 744 - в Кольчугинском, 685 - в Собинском, 670 - в Суздальском, 565 - в Гороховецком, 519 - в Меленковском, 471 - в Камешковском, 452 - в Киржачском, 449 - в Селивановском, 269 – в Радужном, 254 - в Судогодском).За минувшие сутки в регионе выздоровели 106 человек, шесть скончались. С марта во Владимирской области - 17 560 выздоровевших и 544 умерших от коронавируса.