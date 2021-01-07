С 3 января во Владимирской области суточная заболеваемость Covid-19 только уменьшается. И к Рождеству число заболевших за сутки достигло 165 человек. Именно столько было лабораторно подтверждено случаев новой коронавирусной инфекции. При этом умерли пять человек. Кстати, во Владимире уже три дня в сутки фиксируется меньше 50 случаев заболевания. Так, 7 января в областном центре заболели 44 человека.А вот как распределились случаи по остальным районам региона:- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,- 16 сл. в Муромском,- 13 сл. в Ковровском,- 11 сл. в Петушинском,- 10 сл. в Александровском,- по 9 сл. в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах,- 7 сл. в Суздальском,- по 6 сл. в Киржачском и Гороховецком районах,- 5 сл. в Вязниковском,- по 4 сл. в Камешковском и Собинском районах,- 2 сл. в Селивановском,- по 1 сл. в Радужном, а также в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 19 764 случая заболевания (4110 сл. в г. Владимире, 2553 сл. в Гусь-Хрустальном, 2180 сл. о. Муром, 1487 сл. в Ковровском, 1269 сл. в Александровском, 1215 сл. в Петушинском, 980 сл. в Вязниковском, 934 сл. в Юрьев-Польском, 736 сл. в Кольчугинском, 682 сл. в Собинском, 661 сл. в Суздальском, 558 сл. в Гороховецком, 516 сл. в Меленковском, 468 сл. в Камешковском, 448 сл. в Киржачском, 445 сл. в Селивановском, 268 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).К сегодняшнему дню в больницах региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 77 процентов из них занято (1460), свободны – 445 коек. Областные власти сообщают, что в лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1607 исследований на Covid-19.Кстати, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объяснил, почему 1 января было сделано только 112 тестов на коронавирус. По его словам, причина заключается в том, что резко сократилось число обратившихся. А так лаборатории региона работают без выходных.