За прошедшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 41 из них – во Владимире, 18 - в Муроме, 17 – в Гусь-Хрустальном. 16 диагнозов подтвердили в Ковровском районе, 13 - в Петушинском, 12 - в Киржачском. 10 новых заболевших выявили в Кольчугинском районе, 9 - в Александровском, 7 - в Юрьеве-Польском, по 6 - в Гороховецком и Вязниковском районах. 5 - в Камешковском, по 3 - в Собинском и Суздальском и 2 случая - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 19 599 случаев заболевания. 4066 – во Владимире, 2536 - в Гусь-Хрустальном, 2164 – в Муроме, 1474 - в Ковровском районе, 1259 - в Александровском, 1204 - в Петушинском, 975 - в Вязниковском, 925 - в Юрьеве-Польском, 727 - в Кольчугинском, 678 - в Собинском, 654 - в Суздальском. 552 диагноза - в Гороховецком, 515 - в Меленковском, 464 - в Камешковском, 443 - в Селивановском, 442 - в Киржачском, 267 - в Радужном. На последнем месте по количеству заболевших – Судогодский район - 254 случая.Все больные находятся под медицинским наблюдением, сообщают в Роспотребнадзоре. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.За сутки умерли три человека. Всего в области - 533 летальных случая.Во Владимире сотрудники мэрии и полиции ежедневно проверяют соблюдение «антиковидных» мер работниками и посетителями магазинов, ресторанов, баров и кафе. Специалисты обращают внимание на дезинфекцию помещений, наличие санитайзеров, знаков социальной дистанции и ношение масок.За сутки были проверены 12 торговых точек. Серьезных нарушений не выявили. Персонал выполняет рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению «антиковидных» профилактических мер. Но в некоторых магазинах проверяющие отметили, что знаки социальной дистанции, нанесенные на пол, стираются. Представителей магазинов попросили заново разместить линии о необходимости отдалиться на 1,5 метра, те пообещали все исправить в течение дня. Но встают ли покупатели строго по этим разметкам – уже другой вопрос. За несоблюдение правил как покупателей, так и персонал могут привлечь к административной ответственности. Гражданам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, предпринимателям без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Но, как отмечают в пресс-службе мэрии Владимира, взыскание штрафов не является целью проверяющих.В общественном транспорте проводятся подобные рейды. 5 января специалисты зашли в 28 автобусов и троллейбусов. Все проверенные экипажи во время работы использовали СИЗ. Большинство пассажиров также находились в салонах в масках, а те, кто был без них, после бесед надевали. Протоколов об административных правонарушениях в этот раз не составлялось.