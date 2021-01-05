Во Владимирской области число заболевших коронавирусом понемногу продолжает снижаться. За прошедшие сутки 5 января лабораторно подтверждено 170 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 48 во Владимире, 17 - в Ковровском, 17 - в Ковровском, 16 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 13 - в Юрьев-Польском, 11 - в Кольчугинском, 10 - в Александровском, 10 - в Киржачском, 10 - в Петушинском, 6 - в Собинском, 4 - в Суздальском, 3 - в Камешковском, 3 - в Радужном, 2 - в Гороховецком, 2 - в Вязниковском. Еще два человека за последние сутки скончались от коронавируса, а 87 выздоровело.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 19 431 случай заболевания. Больше всего случаев - 4025 - во Владимире, 2519 - в Гусь-Хрустальном, 2146 – в округе Муром, 1458 - в Ковровском, 1250 - в Александровском, 1191 - в Петушинском, 969 - в Вязниковском, 918 - в Юрьев-Польском, 717 - в Кольчугинском, 675 - в Собинском, 651 - в Суздальском, 546 - в Гороховецком, 515 - в Меленковском, 459 - в Камешковском, 443 - в Селивановском, 430 - в Киржачском, 265 - в г. Радужном, 254 - в Судогодском районе. Всего за время пандемии цумерло от коронавируса 530 жителей региона, поправилось – 17 261 человек.В регионе прошло первое в этом году заседание оперативного штаба, в котором приняли участие и руководители органов местного самоуправления. Главным вопросом стало обеспечения противокоронавирусных мер безопасности в праздничные дни с учетом предстоящих рождественских богослужений. Власти считают, что Владимирская епархия принимает все необходимые меры, но важно, чтобы жители сами позаботились о своей безопасности – носили маски и не приближались слишком близко друг к другу.Как отмечают в областной администрации, обстановка по распространению новой коронавирусной инфекции остается напряженной, но контролируемой. Свободных коек в регионе хватает, а в середине января в Радужном откроется еще один инфекционный госпиталь на 70 мест.- В первых числах января наблюдается заметный спад по количеству тестирований на Covid-19: первого января чуть более сотни, сейчас – тысяча с небольшим. Причиной является сокращение количества желающих пройти исследование. Лаборатории региона работают без выходных, постоянно готовы к приему и анализу проб. Несмотря на сокращение числа обратившихся, говорить о сокращении заболеваемости мы, увы, не можем. Каждый день выявляются новые случаи заражения. Горячая линия по коронавирусу работает все эти дни, она по-прежнему востребована, – констатировал губернатор Владимир Сипягин.Кроме того, в преддверии второго учебного полугодия актуальным и крайне важным остается вопрос вакцинации педагогов, ведь осенью учителя болели больше школьников и одной из причин объявлять внеплановые каникулы была нехватка педагогов, нужных для нормального учебного процесса.- Желающих получить вакцину в педагогической среде немало. Поименные списки Департамент образования передал Департаменту здравоохранения. Важно, чтобы педагоги не откладывали визит в поликлинику, вакцинацию можно пройти на этой неделе. Например, вчера препарат получили в Судогде, – сообщил губернатор.