Сообщение о пожаре у центре города Собинка во Владимирской области поступило спасателям в 05:48 4 января. Как выяснилось, загорелся трехэтажный дом №7 с двумя подъездами на Рабочем проспекте – это здание, известное как бывшая казарма, построенная в 19 веке и считающаяся памятником архитектуры регионального значения. Как выяснили приехавшие пожарные, горели семь квартир на третьем этаже здания – всего сто квадратных метров – и чердак на площади полторы тысячи квадратов. Спасатели эвакуировали 24 человека, в том числе троих детей, еще одного местного жителя спасли, сняв с помощью специального устройства. К счастью, погибших и пострадавших на пожаре нет. Чтобы остановить огонь потребовались усилия 35 человек, 11 машин и практически три часа времени - пожар локализовали на площади 1500 «квадратов» только в 8:36. Сейчас пожарные проводят проливку конструкций.По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат, а потом перекинулся на чердак, но причины этого пока неизвестны. Впрочем, печально известные общежития-казармы давно находились в плачевном состоянии, многие комнаты заброшены, проводка изношена. Переселить оттуда людей планировали еще в 2017 году, при предыдущем губернаторе Владимирской области Светлане Орловой, но громкий статус защищал их от сноса и не давал местным жителям сделать капремонт или переехать по программе переселения из ветхого жилья. В 2018 году в такой же казарме, стоящей по соседству, обрушился потолок, тогда вопрос о том, что делать со старыми зданиями, снова поднимался, но решения не нашли. По планам городских властей расселить загоревшийся дом на Рабочем проспекте должны в 2030 году.Кстати, кроме восьми собинских казарм, больше охранный статус во Владимирской области не носит ни одна дореволюционная фабричная постройка, хотя подобные казармы, прозванные «коридорами», в нашей области есть еще в Александрове и Карабанове.