Во Владимирской области за прошедшие сутки На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 января лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 52 случая во Владимире, 15 - в Гусь-Хрустальном, 14 - в Муромском, 14 - в Вязниковском, 13 - в Ковровском, 12 - в Юрьев-Польском, 10 - в Александровском, 9 - в Киржачском, 8 - в Петушинском, 6 - в Кольчугинском, 5 - в Суздальском, 5 - в Камешковском, 3 - в Собинском, 3 - в Меленковском, 2 - в Селивановском, 2 - в Радужном. Кстати, эта примерно такое количество зараженных регистрируют в последние дни. Так 3 января коронавирус диагностировали у 175 жителей региона, 2 января – 174. Также за последние сутки еще семь человек скончались от коронавируса ,а всего за времчя пандемии от него умерли 528 владимирцев.Всего на территории Владимирской области за весь период пандемии зарегистрирован 19 261 случай заболевания, которые распределились так: 3977 случаев во Владимире, 2503 - в Гусь-Хрустальном, 2131 – в округе Муром, 1441 - в Ковровском, 1240 - в Александровском, 1181 - в Петушинском, 967 - в Вязниковском, 905 - в Юрьев-Польском, 706 - в Кольчугинском, 669 - в Собинском, 647 - в Суздальском, 544 - в Гороховецком, 515 - в Меленковском, 456 - в Камешковском, 443 - в Селивановском, 420 - в Киржачском, 262 - в г. Радужном, 254 - в Судогодском районе.Выздоравливающие от коронавируса тоже прибавляются ежедневно, но в последние дни их за сутки примерно в два раза меньше, чем заболевших. За последние сутки выздровел 81 человек. Всего за время пандемии коронавирус в регионе победили 17 174 человека.В областной столице продолжают ежедневно проверять соблюдение «антиковидных» мер работниками и посетителями магазинов, кафе и баров, чтобы сденржать распространение инфекции. Проверяется соблюдение «масочного режима» сотрудниками и посетителями объектов, наличие санитайзеров, соблюдение графиков дезинфекции помещений. 3 январяпроверили десять предприятий, в том числе магазины «Авторитет» (ул. Луначарского, 23), «Дикси» (ул. Луначарского, 35), «Магнит» и «Магнит Косметик» (ул. Усти-на-Лабе, 1), «Пивное царство» (ул. Усти-на-Лабе, 8), «Пятрочка» (ул. Михайловская, 53), кафе «Подсолнухи» (ул. Батурина, 28), «Поющий лосось» (ул. Суздальская, 11), парикмахерскую «Притяжение» (ул. Усти-на-Лабе, 7), а также муниципальный Центральный рынок на ул. Батурина. Как отмечают в мэрии, нарушений выявлено не было.