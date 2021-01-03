Продолжаем находиться на плато. На 11 часов утра 3 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились они по районам области:51 сл. в г. Владимире,по 18 сл. в Гусь-Хрустальном и Муромском районах,12 сл. в Ковровском,10 сл. в Юрьев-Польском,по 9 сл. в Вязниковском и Петушинском районах,8 сл. в Кольчугинском,7 сл. в Александровском,по 6 сл. в Суздальском и Камешковском районах,по 5 сл. в Собинском и Киржачском районах,4 сл. в Гороховецком,3 сл. в Селивановском,по 2 сл. в Меленковском районе, а также в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 19 088 случаев заболевания (3925 сл. в г. Владимире, 2488 сл. в Гусь-Хрустальном, 2117 сл. о. Муром, 1428 сл. в Ковровском, 1230 сл. в Александровском, 1173 сл. в Петушинском, 953 сл. в Вязниковском, 893 сл. в Юрьев-Польском, 700 сл. в Кольчугинском, 666 сл. в Собинском, 642 сл. в Суздальском, 544 сл. в Гороховецком, 512 сл. в Меленковском, 441 сл. в Селивановском, 451 сл. в Камешковском, 411 сл. в Киржачском, 260 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).Кстати, за последние сутки от коронавируса умерли трое человек. С 23 декабря 2020 года это самый низкий суточный показатель смертности от Covid-19.Тем временем, удивляет больше другая цифра. В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено всего 112 исследований на Covid-19. Еще 1 января эта цифра была в разы больше — 3001 исследование. С чем это связано, пока не очень понятно. В областной администрации вроде бы говорили, что сфера здравоохранения будет работать в обычном режиме.Ну, и напоминаем, что уже завтра, 4 января в регион должна поступить первая партия вакцины от коронавируса из 52 тысяч доз обещанных в январе. Активная вакцинация начнется сразу же после новогодних каникул.