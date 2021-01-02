Обновленные данные от Роспотребнадзора по суточной заболеваемости коронавирусом показывает, что тенденция по постепенному снижению числа заболевших, наметившаяся еще в конце декабря, продолжается. За последние 24 часа лабораторно подтвержден Covid-19 у 174 человек.И вот как распределились случаи по районам области:- 50 сл. в г. Владимире,- 22 сл. в Гусь-Хрустальном,- 15 сл. в Муромском,- 10 сл. в Ковровском,- 9 сл. в Юрьев-Польском,- по 8 сл. в Вязниковском и Александровском районах,- по 7 сл. в Суздальском и Киржачском районах,- по 6 сл. в Кольчугинском, Петушинском и Гороховецком районах,- по 5 сл. в Собинском и Камешковском районах,- 4 сл. в Селивановском,- 3 сл. в Меленковском,- 2 сл. в Радужном,- 1 сл. в Сугододском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 913 случаев заболевания (3874 сл. в г. Владимире, 2470 сл. в Гусь-Хрустальном, 2099 сл. о. Муром, 1416 сл. в Ковровском, 1223 сл. в Александровском, 1164 сл. в Петушинском, 944 сл. в Вязниковском, 883 сл. в Юрьев-Польском, 692 сл. в Кольчугинском, 661 сл. в Собинском, 636 сл. в Суздальском, 540 сл. в Гороховецком, 510 сл. в Меленковском, 438 сл. в Селивановском, 445 сл. в Камешковском, 406 сл. в Киржачском, 258 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).Кстати, впервые с 30 декабря уменьшилось число смертей. На 11 часов утра зафиксировано восемь летальных исходов. А так все было по 9 смертей за сутки.И улучшилась ситуация с коечным фондом. По состоянию на вечер 1 января в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74 процента из них занято (1406), свободны – 499.Наконец, в лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3001 исследование на Covid-19.