Первый день нового 2021 года не принес каких-то резких изменений в развитии пандемии в 33 регионе. За последние сутки лабораторно было подтверждено 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Начиная с 28 декабря, во Владимирской области счетчик заболевания держится в районе 170-180 случаев.При этом не особо меняется и смертность. За последние 24 часа умерли от коронавируса девять человек. Последний раз не было смертельных случаев от Covid-19 21 декабря.А вот как распределились случаи заражения по районам 33 региона:- 53 сл. в г. Владимире,20 сл. в Гусь-Хрустальном,16 сл. в Муромском,10 сл. в Петушинском,по 9 сл. в Ковровском и Александровском районах,по 8 сл. в Суздальском и Юрьев-Польском районах,по 7 сл. в Вязниковском и Кольчугинском районах,по 6 сл. в Киржачском и Собинском районах,5 сл. в Гороховецком,по 4 сл. в Меленковском и Камешковском районах,2 сл. в Селивановском,по 1 сл. в Сугододском районе, а также в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 739 случаев заболевания (3824 сл. в г. Владимире, 2448 сл. в Гусь-Хрустальном, 2084 сл. о. Муром, 1406 сл. в Ковровском, 1215 сл. в Александровском, 1158 сл. в Петушинском, 936 сл. в Вязниковском, 874 сл. в Юрьев-Польском, 686 сл. в Кольчугинском, 656 сл. в Собинском, 629 сл. в Суздальском, 534 сл. в Гороховецком, 507 сл. в Меленковском, 434 сл. в Селивановском, 440 сл. в Камешковском, 399 сл. в Киржачском, 256 сл. в г. Радужном, 253 сл. в Судогодском).