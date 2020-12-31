Во Владимирской области за прошедшие сутки 31 декабря коронавирусом заболели 175 человек: 52 во Владимире, 21 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, 11 - в Ковровском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Петушинском, 8 - в Вязниковском, 8 - в Александровском, 7 - в Суздальском, 7 - в Камешковском, 5 - в Киржачском, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Селивановском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Собинском, 2 - в Меленковском, 1 - в г. Радужный, 1 - в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 563 случая заболевания, которые распределились следующим образом: 3771 случаев во Владимире, 2428 - в Гусь-Хрустальном, 2068 в округе Муром, 1397 - в Ковровском, 1206 - в Александровском, 1148 - в Петушинском, 929 - в Вязниковском, 866 - в Юрьев-Польском, 679 - в Кольчугинском, 650 - в Собинском, 621 - в Суздальском, 529 - в Гороховецком, 503 - в Меленковском, 436 - в Камешковском, 432 - в Селивановском, 393 - в Киржачском, 255 – в городе Радужном, 252 - в Судогодском. К сожалению, люди продолжают умирать от коронавируса. За вчерашний день от коронавируса скончались девять человек, а всего за время пандемии умерли 501 жителей Владимирской области.Несмотря на растущее число случаев заболеваний и смертей, новые ограничения вводить на праздники не стали: в областной администрации считают, что ситуация стабилизировалась. При этом власти отмечают, что стабильность весьма зыбкая и все может измениться в любой момент.- Коэффициент распространения чуть меньше единицы, мы уже не регистрируем такого роста заболеваемости. Последние несколько дней мы наблюдаем резерв коечного фонда, - заявила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.Как сообщили в департаменте образования, продлевать каникулы для школьников по примеру Москвы не планируют. Также не стали запрещать работу кафе, ресторанов и баров – они, как и фудкорты, продолжают работать, но с прежними ограничениями. Но в региональном управлении Роспотребнадзора советуют не ходить на развлечения с детьми в театры и на елки, а наоборот, отправиться в деревни, на свежий воздух. Также владимирцев просят не забывать о масочном режиме даже в новогоднюю ночь и в автобусах, которые бесплатно будут ходить ночью, носить маски.