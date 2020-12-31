Совсем избавиться от долгов у владимирцев в пандемийный год не получилось, но жители старались не копить долги.Списать долгиС марта и до середины декабря уходящего года банки реструктурировали жителям Владимирской области более 12 тысяч кредитов на сумму свыше четырех миллиардов рублей, бизнесу - 921 кредит на общую сумму 2,6 миллиардов рублей. Более восьми тысяч владимирцев получили отсрочку по выполнению обязательств, для трех тысяч земляков снижен размер процентной ставки или размер ежемесячных платежей, остальные заемщики получили реструктуризацию на иных условиях по собственным программам банков.Кстати, реструктурировать кредит не поздно и сейчас: банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу добросовестным клиентам и реструктурировать кредиты до апреля 2021 года. Главное - не замалчивать проблему, а обратиться в банк, если возникли трудности. Малым и средним предприятиям, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии, продлили срок для обращения к судебным приставам, чтобы получить рассрочку на уплату долга до 1 мая 2021 года.Накопить и приумножитьНесмотря на пандемию, многие владимирцы сумели сохранить накопленную «подушку безопасности» и даже увеличить размер вкладов. Общая сумма вкладов жителей региона на 1 ноября 2020 года составила 213,4 миллиарда рублей - это больше аналогичного периода прошлого года на 3%. А доля депозитов в российских рублях составила 191,6 миллиарда рублей.Снижение ставок по банковским депозитам и появление удобных онлайн-приложений помогло многим владимирцам заняться инвестированием на биржевом рынке. За год количество желающих заработать таким образом выросло в два раза. По данным Московской биржи, жителями Владимирской области за 11 месяцев этого года открыто около 26,5 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. Увы, не всегда начинающие инвесторы понимают, какие продукты они покупают, и какие риски затем несут. Как отмечают банкиры, инвестированию тоже нужно учиться.Избавиться от наличныхВ этом году владимирцы чаще совершали покупки онлайн и реже пользовались наличными. Всего за 9 месяцев уходящего года жители Владимирской области совершили более 276 миллионов операций с использованием банковских карт – почти на треть больше, чем за аналогичный период 2019 года. Благодаря Системе быстрых платежей жители региона делали переводы в любое время суток на счета в разных банках по номеру телефона. Многие владимирцы освоили онлайн-оплату квитанций, кредитов, налогов в мобильных приложениях банков и не посещали офисы банков.К сожалению, количество цифровых мошенничеств тоже выросло. Только в ноябре аферисты из соцсетей и телефонные мошенники обманули жителей Владимирской области на 26 миллионов рублей. И чтобы защитить права потребителей Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ-онлайн».- В приложении владимирцы получали оперативные ответы на вопросы об интересующей финансовой компании, проверяли ее в реестре Банка России, спрашивали об инвестировании, страховании, об оформлении кредитов и получении кредитных каникул, а также узнавали последние новости из мира финансов. Кроме того, в «ЦБ-онлайн» владимирцы давали оценку качества работы финансовых организаций, - отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.