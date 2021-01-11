Ковровчанин Сергей Щепетков с детства увлекался машинами, для него авто - не только средство передвижения, но и незаменимый помощник практически в любых ситуациях. Год назад молодой человек, которого водить еще мальчишкой учил отец, создал автоклуб «Феникс». Энтузиасты хотели вместе помогать водителям на дорогах, когда пробило колесо, заглохла машина, и помощь нужна быстро - чем скорее, тем лучше. Но помощью попавшим в беду водителям не ограничилось.- К нам начали обращаться знакомые за помощью и как-то все завертелось. Мы стали помогать не только на дороге, но также и тем, кто нуждается в помощи. Мы именно волонтерский автоклуб «Феникс», но это не значит, что если нет машины, ты не можешь быть волонтером и участником нашей группы. У нас есть ребята и без авто, но они хотят помогать людям и это, мне кажется, главное, - считает Сергей Щепетков.Впервые на помощь ребят позвали через месяц после создания автоклуба: попросили помочь с уборкой в детском саду деревни Ручей.- Там большая территория и дворник не справлялся. Не раздумывая, мы согласились. Приехали, взяли грабли, веники и принялись за уборку. И тут началось все самое интересное, мы так взбодрили всю деревню музыкой в машинах, что люди сначала спрашивали нас, кто мы такие и что делаем, а потом сами приходили с детишками и тоже убирались. Это было очень трогательно и весело одновременно, - вспоминает создатель проекта. - Скольким людям удалось помочь сказать сложно, потому что подсчет мы не ведем, но останавливаться не собираемся. Мне запала в душу наша совместная акция с Ковровским пожарно-спасательным гарнизоном под названием «Новогоднее чудо». Мы ездили с Дедом Морозом, Снегурочкой и сотрудниками МЧС, поздравляли детишек из малоимущих и многодетных семей. Эмоции невозможно передать, а для нас было незабываемо увидеть их радость на лицах.С недавних пор важных и неотложных дел у «Феникса» очень много. Они помогли с ремонтом многодетной семье, у которой сгорел дом, своими силами собирали продуктовые наборы и развозили их многодетным семьям и пенсионерам, недавно снова побывали в детском саду - установили площадку для ребят, в декабре посетили приют для собак, кинули клич в интернете, собрали корм и теплые ненужные вещи.- Словами не передать атмосферу приюта, нам рассказали историю каждой собаки, разрешили поиграть с ними. Взрослые и дети были в восторге, мы поедем еще обязательно, - говорит Сергей.Несмотря на то, что для него это первый опыт как руководителя и как волонтера, двадцатидевятилетний ковровчанин не жалеет о запущенном проекте. Команда «Феникса» объединила людей самого разного возраста, со своей основной работой, хобби, семьями, но всегда готовых сесть в автомобиль и поехать помогать.- Видеть радость у деток или пожилых людей, и просто у тех, кто в нас нуждается - это очень здорово, а понимание, что мы приносим радость и счастье людям сильно греет душу. Многие из команды стали для меня родными, они у меня лучшие. Неважно, кто ты – директор или охранник – всех нас объединяет желание помогать. Всему миру, конечно, не поможешь, но тем, кто живет рядом с тобой – обязательно, - признается он. – В ближайших планах завершить акцию «Новогоднее чудо», еще не все детки получили подарочки, уже готовимся к 23 февраля, будем навещать наших ветеранов.КОНКРЕТНОПрисоединиться к волонтерскому автоклубу «Феникс» может абсолютно любой человек, главное, чтобы было желание помогать. Для этого достаточно написать им в соцсетях https://vk.com/fenix_kovrov или просто позвонить.