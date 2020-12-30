Уже две с половиной недели в регионе нет всплеска заболеваемости коронавирусом, однако впереди новогодние праздники, и в региональном управлении Роспотребнадзора считают, что расслабляться рано. Тем более что сейчас активно болеет так называемая категория «работающего населения».«В деревню, в глушь, в Саратов!»Если сравнивать с августом (именно тогда начался всплеск), то болеющих в возрасте 65 лет и старше стало больше в 3,8 раза, в возрасте 50-64 лет — в 4,6 раза, в возрасте 30-49 лет — в 6,8 раза, в возрасте 18-29 лет — в 3,1 раза, в возрасте 7-14 лет — в 1,4 раза, в возрасте 1-6 лет — в 1,7 раза, от 0 до 1 года — в 2,2 раза. При этом 30 процентов жителей переболели бессимптомно.В основном заражаются в семьях или на работе от коллег, у которых появляются первые симптомы.Областное управление Роспотребнадзора просит владимирцев поберечь детей и не водить их на представления, утренники, туда, где собирается много народа.- Больше гуляйте с детьми на свежем воздухе. Если есть возможность, выходите в парк, лес, уезжайте в деревню. Ну, а если все-таки решили посетить детское мероприятие, то соблюдайте простые меры гигиены. Это позволит защитить ребенка не только от коронавируса, но и от гриппа и ОРВИ, - подчеркнула Марина Колтунова, пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора.Больницы к новогодним праздником готовы?Сегодня в регионе развернуто 1905 коек для больных коронавирусом. В госпиталях находятся 1527 человек, больше 20 процентов коек свободно. В стационары попадает порядка 30 процентов пациентов. В первую очередь, это те, кому ставят пневмонию.- Безусловно, все стараются покинуть стационар к Новому году, встретить его в кругу своих родных и близких. Однако выписать пациента можно только на основе клинической ситуации, которая говорит о том, что опасность миновала, его здоровью и жизни уже ничего угрожает. В последние несколько дней мы наблюдаем ситуацию, когда количество поступивших пациентов либо равно, либо несколько меньше числа выписанных. Это не может нас не радовать, - рассказала Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.Облздрав заверяет, что система здравоохранения к новогодним праздникам готова. На дополнительно выделенные 218 миллионов рублей закуплены средства индивидуальной защиты и лекарства, которые должны бесплатно выдаваться тем пациентам, которые лечатся дома. Уже сегодня препараты должны развезти по больницам. В январе их получит 6-6,5 тысячи человек.Не забывайте, что при появлении симптомов простуды, гриппа или коронавируса необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача, а не набирать номер скорой помощи. Это касается не только взрослых, но и детей.Однако есть случаи, когда лучше сразу набрать 03.- Если у вашего ребенка высокая температура не сбивается в течение часа, если он вялый и заторможенный, если у него хоть раз были фебрильные судороги (ребенка начинает трясти – Ред.), то не медлите, позвоните в скорую помощь, - говорит Елена Утемова.КОНКРЕТНОВся вакцина против гриппа израсходована. Прививки сделали 680 тысяч взрослых и 132 тысячи детей.Из 1300 доз вакцины против коронавируса израсходовано 1100. Новая партия должна прийти после 4 января.