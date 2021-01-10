Ничто так не взбудоражило жителей Владимирской области в 2020 году как поиски пропавшего семилетнего Савелия из Камешковского района. Они стали одними из самых масштабных в истории поискового отряда «Лиза Алерт», добровольцы которого прошли за два месяца почти 10 тысяч километров. Все спецслужбы — УМВД, МЧС, СК, военные - объединили усилия, чтобы Савелий был найден живым.«Затолкал в машину и привез в свой дом»Ребенок пропал 28 сентября, а нашли его лишь 19 ноября. Мальчика освободили полицейские в результате спецоперации из частного дома в соседней деревне. Его похитил 26-летний мужчина, который увидел Савелия на улице без сопровождения взрослых.- Подозреваемый схватил ребенка, затолкал в машину и привез в свой дом. Все это время он вел замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в дом, сотрудникам правоохранительных органов пришлось вскрыть металлическую дверь, - рассказали в УМВД России.Мужчину подозревают в двух преступлениях — похищении несовершеннолетнего и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Похититель арестован до 19 января 2021 года, дальше суд вновь будет решать вопрос о продлении срока.Пятно нефти в 12,5 тысячи квадратных метровНоябрь вообще вышел для Камешковского района чрезвычайным. Несколькими днями ранее — 16 ноября – здесь с рельсов сошел грузовой поезд с нефтепродуктами. В результате погиб 51-летний дорожный мастер, которого в тяжелом состоянии достали из-под вагонов. Мужчина скончался по пути в больницу. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации — площадь разлива нефтепродуктов составила 12 500 квадратных метров.Следователи приволжского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. 18 ноября выяснилось, что в месте схода проводились ремонтные работы. Железнодорожники при приближении грузового поезда не успели подключить стрелку к приводу. В декабре ликвидаторы экологического ЧП завершили работы: всего было вывезено более полутора тысяч тонн жидкого мазута. Остальной приходилось убирать вместе с грунтом.«Культурные» пожарыЛетом 2020 года в области произошло сразу два крупных пожара, нанесших серьезный удар по культуре: 29 июня загорелся владимирский театр драмы, а на следующий день — дом культуры в Гусь-Хрустальном. Если первое учреждение начнут восстанавливать в 2021 году, то второе не подлежит ремонту.Причиной пожара в театре драмы стало короткое замыкание при замене светильников. Сгорели главная сцена, зрительный зал, а также часть фойе. Причина возгорания в Доме культуры - аварийный режим работы электросети, хотя одной из первых рассматривали поджог.Еще один резонансный пожар 2020 года, уже не связанный с культурой, произошел 19 октября. В Коврове загорелось помещение, где занимаются изготовлением ванн, душевых кабин, а также аксессуаров для ванных комнат. С территории предприятия эвакуировали 50 работников, один - мужчина 1988 года рождения - был госпитализирован с ожогами.Сбитый мальчик на пешеходном переходеЕсли вспоминать резонансные ДТП, то одним из первых приходит происшествие на Нижней Дуброве во Владимире 28 мая. Девятилетний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не заметил ребенка и наехал на него. За жизнь мальчика, который находился в коме, бились медики детской клинической больницы. Однако в июле он умер. Суд приговорил водителя к одному году и шести месяцам колонии-поселения. Виновник также должен выплатить матери погибшего ребенка моральную компенсацию — один миллион двести тысяч рублей. Отметим, что подсудимый надеялся на условный срок, так как он не превышал скорость, был трезвым в момент ДТП и не скрылся с места преступления. Кроме того, у негоу самого есть несовершеннолетние дети и на момент вынесения приговора — 4 сентября — жена была беременной. Несмотря на эти смягчающие обстоятельства, мужчине не изменили наказание.