История театра во Владимире началась в конце XVIII века, а первые из известных театральных представлений в городе шли в доме первого владимирского генерал-губернатора Романа Илларионовича Воронцова.От Чуковского до БоккаччоПрофессиональный театр кукол появился во Владимире в 1969 году, а в 1973 он переехал в здание на улицу Гагарина, в бывший Народный дом. Тогда на сцене театра демонстрировали спектакли, поставленные как по мотивам классики, так и русских народных сказок. Не были забыты и современные писатели. «Принцесса и свинопас» и «Дюймовочка», «Три поросенка», «Хитроумный солдат», «Мойдодыр», «Волшебная лампа Аладдина», «Хочу быть большим», история олененка Сэмбо – многие из этих историй знают ребята и сегодня. А вот сказка «Маленькая фея» по пьесе югославского драматурга Воймила Рабадана вряд ли знакома современным маленьким зрителям. Но в конце 70-х история феи, которую злой карлик Футы-Нуты сделал маленькой и некрасивой, нравилась гостям театра кукол. Заканчивалась сказка хорошо – фею спасал дровосек Горан, пожертвовавший своей молодостью и красотой, а она потом расколдовывала его. Пятьдесят лет назад, как и сегодня, детские спектакли учили детей, как опасно быть непослушными – об этом рассказывали в постановке «ку-ка-ре-ку». Не забывали о правилах дорожного движения – об этом как раз повествовал спектакль «Тайна трех «НЕ», где девочке Свете приходилось выручать песика Степку. Перед началом этого представления нередко выступал инспектор ГАИ.Не обходилось и без старых добрых сказок. Например, в театре кукол шел спектакль «Иван-царевич, Серый волк и другие». Наивный и неопытный царский сын с помощью серого друга проходил испытания и взрослел. А некоторые спектакли, поставленные в прошлом веке, идут на сцене областного театра кукол и сегодня. Например, «Таинственный гиппопотам» в этом году отмечает двадцапятилетие, а «Царевна лягушка» и «Несносный слоненок» - двадцатилетний юбилей. Интересно, что впервые «Таинственного гиппопотама» в театре кукол поставили еще в конце семидесятых. А потом вернули спектакль в новом прочтении.Еще в прошлом веке во владимирском театре кукол шли на эксперименты. Например, в 1978 году поставили спектакль «Аэлита» по роману Алексея Толстого. Как писали газеты, этот спектакль стал прорывом: если раньше все герои появлялись из-за ширмы, то в «Аэлите» действие происходило на большой сцене, а в представлении участвовали не только куклы, но и живые артисты. Планировали в тот же год в театре и поставить смелый эксперимент – спектакль для взрослых по мотивам новелл Джованни Боккаччо «Любовь, любовь»…Я поведу тебя в театр!Но все же посмотреть спектакли для взрослых большинство владимирцев ходили во Владимирский академический театр драмы. Первое представление в новом здании около Золотых ворот дали 4 ноября 1971 года, а первыми зрителями стали строители. Специально для них артисты и показали новый спектакль – «Конец Хитрова рынка». А для основной части зрителей первым спектаклем стал «Андрей Боголюбский», поставленный по пьесе владимирского драматурга Аркадия Чеботарева, которую доработал главный режиссер театра Рюрик Нагорничных. Позднее, в 2011 году, в театре драмы поставили еще один спектакль на туже тему, на этот раз взяв за основу древнерусские летописи. Также в начале 70-х годов прошлого века на сцене театра шли спектакли по классическим произведениям - «Старик» по А.М.Горькому, «А зори здесь тихие» по Б. Васильеву. Позднее, в 70-80-е репертуар пополнился и другими постановками - «Милый друг» Ги де Мопассана, «Двенадцатая ночь» и «Мера за меру» У. Шекспира, «Нравоучение с гитарой» по А. Вампилову, «Добрый человек из Сезуана», «Швейк! Швейк! Швейк!», «Физики», «Василиса Мелентьева», «Бонжур, Эдит Пиаф!» и «Обезьяна с коричневых островов», «Иванов» по А.П. Чехову. В это же время режиссер Ю. Галин первым поставил спектакль «Великое княжение», предназначенный для исполнения на открытом воздухе. В течение трех лет театр играл этот спектакль в Суздале, на территории музея деревянного зодчества.Летом пандемийного 2020 года артисты владимирского драмтеатра вновь поставили спектакль в необычных декорациях – на свежем воздухе. «Андрей Боголюбский» театральная труппа показала на берегу реки в Суздале.