Стильная комната с розовой ванной, пуфиком и позолоченной раковиной кажется дизайн-проектом в миниатюре, который только предстоит воплотить. Но, если приглядеться, можно понять — интерьер комнаты съедобный!Комнату, полностью сделанную из пряников, создала мастер из Владимира Елена Дьячкова. Она рассказывает, что это был подарок на день рождения девочке из Москвы. С лета он так и стоит нетронутым — именинница решила его не есть. Чтобы в итоге получилась качественная работа, мастер прорабатывала каждую деталь: от крошечных тапочек и цветов до лица девушки, которая принимает ванну с пеной. Елена отмечает, что к такому уровню сложности она шла около четырех лет.- Впервые я испекла пряники в конце 2016 года, когда я и подруга решили порадовать близких новогодними сладостями. Мы тогда не знали о различных рецептах теста, особенностях глазури и разнообразии марок пищевых красителей, представленных на рынке. Уже тогда я подумала, что захочу испечь пряники вновь, - рассказала Елена Дьячкова.- В соцсетях стала смотреть короткие видео, по которым и училась. Затем я нашла подходящий рецепт теста, накупила красителей и кондитерские мешки. Пробовала выпекать работы на заказ.Елена стала участвовать в новогодних ярмарках, создавая пряники по собственным эскизам. К 8 Марта подруга попросила мастера сделать шкатулку. Елена решила, что это слишком просто и придумала свою версию.- Я создала ее из пряника в виде шифоньера с платьями, туфлями, шляпами и другими предметами гардероба. Важен был эффект «Вау!», когда человек не сразу догадывается, что пред ним предмет из теста и глазури. Я старалась как можно больше усложнить для себя технику. В конце 2019 года посетила фестиваль «Мир Пряника» в Санкт-Петербурге, где представила пряничный фотоаппарат и шарж, на котором изображен Сергей Шнуров. Впоследствии я подарила ему работу лично в Останкино, - сказала мастер.В июне 2020 года Елена Дьячкова поучаствовала в онлайн-выставке кондитерского искусства в Лондоне. Она была нацелена именно на дизайн. Конкурсанты со всего мира представляли работы в десяти номинациях. В одной из них - «декоративное печенье» - наш мастер показала работу «Цирк» и получила первое место. Кстати, композиция с циркачами создавалась четыре дня.Кроме пряников, Елену интересуют и куклы. Еще в институте, когда она получала образование дизайнера интерьера и ландшафтной среды, у нее возникла идея создать авторскую куклу. И первая же работа «Флора и Феник» (кролики мама и малыш) победила на выставке в Москве. Кукол мастер делает из пластика на основе целлюлозы. Материал достаточно мягкий и не нуждается в термической обработке.- Сейчас у меня много планов именно в кукольном деле. Завершила работу над игровой куклой Алисой и принимаюсь к воплощению целой коллекции. Признаюсь честно, я не смогла выбрать для себя что-то одно и продолжаю заниматься как пряниками, так и куклами, - говорит Елена.КСТАТИРецепт пряников от ЕленыУдивительно, что дизайнер для приготовления пряников использует только один рецепт. И им Елена решила поделиться с читателями «Комсомолки». Возможно, на Рождество вы испечете пряники по ее рецепту для своей семьи. Итак:1. Возьмите 100 граммов сливочного масла и смешайте с сахарным песком — его тоже необходимо такое количество. Должна получиться белая масса.2. Затем к ней добавьте одно яйцо, цедру одного апельсина, две чайные ложки меда и одну - пекарской соды. Перемешайте.3. Далее введите сухие ингредиенты и добавьте специи на выбор. Елена, например, использует две чайные ложки сухого имбиря и молотой корицы. Мастер советует к ним же добавить немного мускатного ореха и гвоздики.4. Последним шагом являются 200 граммов (можно и больше) муки. Тесто в виде большого шара должно получиться пластичным и практически не липнуть к рукам. Массу уберите в холодильник до затвердения. Тесто не следует перебивать мукой, тогда пряник будет воздушным.5. После холодильника шар разделите на несколько частей и раскатайте до 4-5 миллиметров. С помощью формочек нарежьте будущие пряники и отправьте в духовку минут на пять. Если желаете хрустящее печенье, то на 10-15 минут.