30 декабря станет «черным днем» для 33 региона по коронавирусу. Еще никогда не было столько умерших за сутки – на 10 часов утра от Covid-19 скончались 21 человек. Предыдущий антирекорд равнялся 15 умершим. Это произошло 26 ноября.При этом число заболевших коронавирусом за сутки сильно не изменилось по сравнению со вчерашним днем. В регионе на 10 часов утра лабораторно было подтверждено 177 новых случаев. Выздоровели 174 человека.А вот как распределились случаи по районам региона:- 49 сл. в г. Владимире,- 18 сл. в Гусь-Хрустальном,- 15 сл. в Муромском,- по 10 сл. в Ковровском и Александровском районах,- по 9 сл. в Вязниковском, Юрьев-Польском и Суздальском районах,- 8 сл. в Петушинском,- 7 сл. в Киржачском,- по 6 сл. в Гороховецком и Кольчугинском районах,- по 5 сл. в Камешковском, Меленковском и Собинском районах,- 3 сл. в Селивановском,- 2 сл. в г. Радужный,- 1 сл. в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 388 случаев заболевания (3719 сл. в г. Владимире, 2407 сл. в Гусь-Хрустальном, 2051 сл. о. Муром, 1386 сл. в Ковровском, 1198 сл. в Александровском, 1139 сл. в Петушинском, 921 сл. в Вязниковском, 856 сл. в Юрьев-Польском, 674 сл. в Кольчугинском, 647 сл. в Собинском, 614 сл. в Суздальском, 525 сл. в Гороховецком, 501 сл. в Меленковском, 428 сл. в Селивановском, 429 сл. в Камешковском, 388 сл. в Киржачском, 251 сл. в Судогодском, 254 сл. в г. Радужном).Тем временем, власти региона уверяют, что на областном аптечном складе хранится достаточный запас лекарственных препаратов для лечения ковид-пациентов. По словам директора склада Нелли Зиновьевой, лекарства в любой момент готовы отправить в любую больницу региона, если будет необходимость.- На нашем складе 25 тысяч упаковок жаропонижающих средств, 12 тысяч упаковок «Фавипиравира», 10 тысяч упаковок антибиотиков, 4 тысячи упаковок «Преднизолона», 3 тысячи упаковок «Умифеновира», 3,5 тысячи упаковок «Интерферона альфа» и других препаратов, – отметила Нелли Зиновьева.Также там находится 30 тысяч флаконов антибиотиков, 10 тысяч упаковок «Дексаметазона», 10 тысяч упаковок антикоагулянтов, 7 тысяч упаковок «Фавипиравира». В наличии более тысячи упаковок «Олокизумаба» и «Тоцилизумаба», сильнодействующих препаратов, которые используются для профилактики цитокинового шторма – одной из главных причин смертности при новой коронавирусной инфекции.Что касается средств индивидуальной защиты, на аптечном складе ждут применения 200 тысяч одноразовых медицинских халатов, 100 тысяч бахил, 45 тысяч респираторов, 8 тысяч защитных очков и других средств защиты.Напомним, на днях Губернатор Владимир Сипягин дополнительно направил на борьбу с коронавирусом свыше 218 млн рублей. В частности, 117 млн рублей пойдут на приобретение лекарств, 100 млн – на закупку средств индивидуальной защиты, 1 млн – на приобретение специализированного морозильного оборудования для хранения вакцины от новой коронавирусной инфекции.