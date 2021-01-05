Иногда кажется, что в 2020 году ничего кроме коронавируса и не было. Но это все-таки не совсем так. Несмотря ни на что, политическая жизнь в регионе не затихала. А иной раз даже и разгоралась до откровенных противостояний. Правда, не везде.Взаимные обвиненияСобственно, ярче всего владимирцам запомнится противостояние губернатора Владимира Сипягина (да и вообще всей областной администрации) с депутатами Законодательного собрания.Конфликт (сами стороны говорят, что у них все хорошо, однако со стороны это так не выглядит) проявлял себя в течение всего года. Так, летом депутаты раскритиковали отчет губернатора по исполнению бюджета за 2019 год, назвав его «приторным». Больше всего главе региона досталось от законодателей за медицину. Впрочем, в 2020 году это самый простой способ критики.Гораздо острее противостояние проявило себя под самый конец года, когда в декабре две ветви власти обвини друг друга чуть ли не в саботаже. Камнем преткновения стали законопроект «О приватизации госимущества» и обсуждение поправок в бюджет области на 2021 год. Депутаты в итоге преодолели вето губернатора (впервые с 2012 года) и приняли закон «О приватизации госимущества», хотя исполнительная ветвь власти утверждала, что закон сырой.Однако поправки в бюджет раззадорили главу региона и депутатов сильнее. Губернатор Владимир Сипягин еще в начале заседания попросил слово. И с места в карьер обвинил депутатов в том, что они торопятся с принятием законов.- В последнее время законопроекты готовятся в спешке, - заявил он. – А это приводят к ошибкам и неточностям. И ладно бы это были технические ошибки. Но они приводят к серьезным последствиям. Вот, например, правки, внесенные фракциями «Единой России» и «Справедливой России», которые хотят перебросить почти 920 миллионов рублей из областного дорожного фонда на муниципальные дороги. Дело в том, что эти средства были запланированы на ремонт дорог региональных. И если перебросить эти средства, то мы срываем национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Именно вы срываете его!Однако аргументы «белого дома» депутатов Заксобрания не напугали. Более того, спикер ЗС Владимир Киселев даже сказал, что подчиненные губернатора его «снабжают недостоверной информацией».- Уж поверьте, все наши законы прорабатываются достаточно подробно и на основе анализа всех данных, - ответил он на эмоциональное высказывание Владимира Сипягина. Так что мне очевидно, что вас ваши коллеги «снабжают недостоверной информацией», так как в данном случае упомянутые вами 920 миллионов рублей не касаются обязательных пяти процентов доходов областного дорожного фонда, направленных на реализацию как раз нацпроектов.Очевидно, что конфликт не исчерпан и продолжится в 2021 году. Посмотрим, как это скажется на развитии региона.Горсовет с одной фракциейА вот где теперь полное единодушие, так это во Владимире. 2020-й год запомнится региональным политологам тем, что впервые за всю современную российскую историю владимирский горсовет будет состоять из депутатов одной политической партии.28-й созыв Совета народных депутатов города Владимира будет состояться только из представителей «Единой России». По итогам выборов в сентябре все 25 мест в СНД получили ее представители. Причем победа эта была безоговорочной. Борьба получилась только в округе №3, где «единорос» Светлана Мангушева опередила кандидата от КПРФ Ивана Ростовцева лишь на 385 голосов. На остальных избирательных участках отрыв представителей ЕР от ближайших конкурентов составил гораздо больше 500 голосов.Последствия такого волеизъявления горожан мы уже увидели. Все последние заседания Горсовета заканчивались очень быстро, так как решения принимались единогласно и единодушно.Кстати, в новом Горсовете Председатель также не будет главой города. Должность эта теперь слилась с постом сити-менеджера. Андрей Шохин выиграл конкурс на пост главы города достаточно уверенно. А Ольга Деева сложила с себя полномочия градоначальника еще летом.Оппозиция ушла в альтернативуПрямым следствие нового состава СНД стало появление во Владимире «Альтернативного горсовета». Все оппозиционные партии, в сентябре проигравшие выборы «Единой России», создали общественный городской совет, который к текущему моменту уже провел два заседания.В него вошли экс-кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока», а также самовыдвиженцы. Сейчас для представителей «альтернативного горсовета» главной задачей стала регистрация своей организации в качестве НКО, чтобы иметь право выдвигать свои инициативы для обсуждения в реальном Горсовете. А планы у них большие. Члены нового совета хотят вернуть партсписки, прямые выборы мэра Владимира, а также добиться принятия закона о наказах избирателей по аналогии с областным его вариантом.Впрочем, многие политологи не верят, что из «альтернативного Горсовета» вырастет что-то серьезное и даже предеркают ему в будущем славу «собрания неудачников».«Нормальная явка – это 100%»В этом году Владимирская область участвовала в выборах дважды. Сначала летом владимирцы решали, нужны ли поправки в Конституцию или нет. Тогда с явкой было все более менее нормально – 53 процента избирателей нашли силы дойти до участка и отдать свой голос.Все изменилась на выборах в местные органы власти в сентябре. Тогда явка сразу же упала до 20,37 процента. Еще ниже была явка на выборах во Владимирский горсовет – 18,37%. В процедуре приняли участие 50 308 избирателей, из них 26 006 человек проголосовали досрочно.- В списки избирателей в области было включено 686 тысяч 939 человек. Больше половины избирателей Владимирской области принимали участие в этой компании. Приняли участие в выборах 139 тысяч 944 избирателя. Явка в целом по области составила 20,37%. Предвидя вопросы, предвосхищая их - много это или мало? - мало. Позиция моя осталась неизменной. Нормальная явка - это 100%, - сказал позднее председатель облизбиркома Вадим Минаев.При этом Вадим Минаев не назвал причиной низкой явки, например, коронавирус или апатию жителей региона, зачастую просто ленящихся или не верящих в решение проблем путем выборов. По его мнению, всему виной стала плохая информированность населения.«Чехарда» в «белом доме»Областная администрация в 2020 году ярко себя проявила на поприще кадровых перестановок. Наверное, еще ни в один год в текущем веке не было столько отставок и назначений. Ради интереса мы решили посчитать количество пресс-релизов, посвященных кадровым назначениям в «белый дом» за последние 12 месяцев.Их оказалось 17, то есть это означает, что в администрации 33 региона принимали больше одного кадрового решения за месяц. И ведь речь идет лишь о серьезных кадровых решениях (назначениях на должности замов и директоров департаментов, а также вице-губернаторов).Еще в январе Татьяна Клименко возглавила департамент природопользования и охраны окружающей среды. А после этого вице-губернаторами стали Сергей Шевченко, Александр Ремига и Роман Годунин, Денис Лякишев возглавил департамент региональной политики, Александр Ярошевский – департамент экономического развития, Елена Семенова – департамент ЖКХ, Евгений Малышев – департамент лесного хозяйства, Елена Утемова – департамент здравоохранения. Причем в последнем департаменте сменилась вся верхушка, в том числе и ряд замов.Наконец, не стоит забывать о серьезном скандале в департаменте имущественных и земельных отношений, где сначала по своему желанию была уволена заместитель директора Оксана Власенко, а потом временно был отстранен от должности и сам директор Павел Панфилов. Оба чиновника сейчас являются фигурантами уголовного дела о взятке в особо крупном размере.В общем, «не все спокойно в датском королевстве»…