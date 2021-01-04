Игры без болельщиков, домашние тренировки в четырех стенах, отмененные соревнования и призовые места — таков итог спортивной жизни региона в условиях пандемии.«Гонки» годаВыступление владимирских и муромских футболистов в этом году было похоже на американские горки — внезапные падения и такие же внезапные взлеты.Футболисты черно-белого клуба начали год с поражений. Одно сменяло другое и, казалось, что владимирцы уже не смогут показать достойной борьбы на поле. Однако они не только переломили ход игр, но и ворвались в четверку лидеров турнирной таблицы. Справедливости ради, надо отметить, что нескольким соперникам черно-белых засчитали техническое поражение из-за того, что они не смогли приехать на игру.Так или иначе, сейчас «Торпедо» делит 2-4-е места и имеет в своем активе 30 очков, отставая от лидера на 8 очков. По словам тренера Дмитрия Вязьмикина, это неплохой результат для молодых футболистов, не имеющих большой игровой практики. Тем более что задачи выходить в ФНЛ перед коллективом не стоит. Объем финансирования не меняется уже несколько лет и составляет всего 36 миллионов рублей.Что же касается футболистов клуба «Муром», то они сезон начали с побед, однако потом игра у них разладилась. Из 16 сыгранных матчей только в пяти футболисты оказались сильнее соперника, три раза сыграли вничью и восемь раз проиграли. Интересный факт: почти в каждой игре игроки получали по 2-3 желтые карточки. А вот красную карточку показали лишь один раз за все проведенные матчи. Сейчас «Муром» занимает девятую строчку турнирной таблицы и имеет 18 очков.Переезд годаВ этом году областной центр лишился своего волейбольного клуба. Нет, он не распался, а просто переехал в соседний город — Муром.А началось все с того, что городской центр здоровья, где играла команда, не соответствовал регламенту соревнований. Поэтому спортсмены начали выступать в городе на Оке, а потом и вовсе там остались, сменив название.Сейчас они играют в высшей лиге «А» и пока занимают седьмое место с девятью очками. Есть изменения и в составе команды. Ее покинули Егор Логунов и Павел Ганин. Новичками команды стали Кирилл Савоста, который перешел из оренбургского «Нефтяника», и Никита Венидиктов, ранее выступавший за «Магнитку».Неудача годаСпортивная карьера нашего земляка Алексея Слепова в этом году вызывает большие вопросы. Мало того, что он всего один раз ездил на сборы с национальной сборной (и то за свой счет), так его еще и хотят дисквалифицировать!Дело в том, что биатлонист три раза подряд пропустил допинг-тестирование, за что положена дисквалификация. Не накажут лишь, если у пропуска будет уважительная причина. Алексей сумел доказать, что третий пропуск совершил из-за болезни. Из-за ухудшения самочувствия он отменил поездку во Владимир, где должен был пересечься с допинг-офицерами. РУСАДА «простило» спортсмена, сняв с него третий флажок, а через неделю опять засчитало три нарушения. И вердикт до сих пор не вынесло.Из-за сложившейся ситуации спортсмен даже не строит планы на будущее. Да и вариантов не много — «либо бегать, либо искать работу». Сейчас Алексей Слепов пробует себя в роли тренера. Занятия он проводит дистанционно.Семья годаСемьей года можно назвать чету Фолифоровых — Антона и Светлану, которые занимаются спортивным ориентированием в велокроссовых дисциплинах. На чемпионате России в Люберцах на двоих супруги завоевали пять медалей! В дисциплине «велокросс-классика» Антон взял серебро, а Светлана — бронзу. Кроме того, команда региона впервые в истории владимирского ориентирования стала победителем трехэтапной эстафете в рамках Чемпионатов России. А в дисциплине «велокросс-общий старт» Антон получил золотую медаль, а Светлана — серебряную.Награды супруги получили и на Чемпионате и Первенстве России, которые проходили в Алуште. Светлана завоевала две золотые медали, а Антон — серебряную и бронзовую.Скорость годаСамым успешным юным медалистом этого года стал картингист из Гусь-Хрустального Илья Березкин. Победоносное шествие он начал еще в марте этого года. Тогда в Сочи прошли соревнования по картингу «Russian Spring Cup 2020». Он выиграл квалификацию, а в финальных заездах не оставил шансов остальным участникам. С огромным отрывом от соперников Илья пересек финишную черту и поднялся на высшую ступень пьедестала.Уже летом на трассе «Нижегородское кольцо» состоялся 1 этап соревнований Кубка РАФ «Серии Ротакс Макс». Илья за несколько поворотов до финиша смог вырвать победу у своего земляка из Коврова Дмитрия Данилушкина. Покорился юному картингисту и третий этап Кубка.Ну, и, наконец, главной победой спортсмена стал победа на финальном этапе соревнований на Кубок РАФ серии «Ротакс Макс» по картингу. Илья обогнал всех. Он выиграл все 6 этапов чемпионата и стал лучшим в России в классе «Микро». Если позволит эпидемиологическая обстановка, Илья будет защищать честь России в соперничестве с лучшими пилотами мира в Португалии в конце января.Сила годаЛучшим борцом региона остается Абуязид Манцигов. На зимнем чемпионате России в Новосибирске он занял третье место. После этого в выступлениях из-за пандемии был долгий перерыв. Зато осенью на «Гран-при Москвы 2020» прошли финалы турниров в олимпийских весовых категориях по греко-римской борьбе. Манцигов занял 2 место в весовой категории до 77 кг.А на Чемпионате ЦФО по греко-римской борьбе он завоевал золото, получив право участия в Чемпионате России по греко-римской борьбе, который состоится в Ростове-на-Дону в период с 17-21 января.Проект годаДворцу спорта во Владимире быть! Губернатор Владимир Сипягин договорился с генеральным директором института развития «ДОМ.РФ» Виталием Мутко о передаче находящейся в их управлении федеральной земли под строительство крупнейшего в регионе спорткомплекса.Участок площадью 12 гектаров расположен на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей, рядом с ВлГУ. Спорткомплекс должен состоять из двух стеклянных корпусов, соединенных воздушным переходом. Размер основной арены – 72 на 36 метров с трибунами для зрителей на 3500 мест.Во дворце спорта будут расположены тренировочные и тренажерные залы, восстановительный центр, конференц-зал, медкабинет, столовая, методические кабинеты, тренерские и судейские комнаты, кабинеты для административного персонала. Прорабатываются варианты размещения 25-метрового бассейна и уличных комплексов для сдачи норм ГТО.Рядом с основным зданием комплекса планируется создать открытые уличные спортплощадки, скейт-парк и площадки для экстремальных видов спорта. Территория спортобъекта будет благоустроена, озеленена и дополнена рекреационной зоной для отдыха.