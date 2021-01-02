Пандемийный 2020-й оказался сложным временем для культуры: мероприятия запрещали или переводили в онлайн, денег на культурные нужды не хватало, но, несмотря на это, в области ставили театральные премьеры и открывали модельные библиотеки. Какие еще яркие события произошли в сфере владимирской культуры в этом году?Всем спасибо, все уволеныВ мае Владимирскую область шокировала новость об увольнении без объяснения причин директоров семи ковровских учреждений культуры: директорам музыкальной школы №1, школы искусств им. Иорданского, Детской художественной школы и всем руководителям ДК культуры. Сделано это было быстро и кратко: мэр вызвал директоров к себе, объявил о своём решении и посоветовал «искать работу». Правда, как объяснил Юрий Морозов на следующий день, формулировка «без объяснения причин» равнозначна сокращению штата: то есть с выплатой двухмесячного заработка и без «черной метки» в трудовой книжке. Уволенным объяснили: все дело в нехватке денег. Правда, после громкого скандала работников культуры восстановили в должностях. А вот сам мэр ушел в отставку.Гори-гори ясноУходящий год оказался богат на пожары, от которых пострадали памятники культуры. В ноябре Гороховце сгорел памятник культурного наследия - дом Поляковых, построенный в середине XIX века. Огонь, охвативший 150 «квадратов», потушили до того, как пламя перекинулось на дома соседей. Отдел архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района отмечает, что здание не эксплуатировалось, а местные власти следили за тем, чтобы внутрь не пробирались посторонние лица. Судьбу сгоревшего памятника культурного наследия предстоит решить собственникам и госинспекцией по охране культурного наследия Владимирской области.Это третий крупный пожар в учреждениях культуры за 2020 год. 29 июня загорелся Владимирский академический театр драмы, в котором проводили ремонтные работы электрики. Из-а нарушения правила производства электротехнических работ предварительно произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии. Восстановление драмтеатра, на ремонт которого в последние годы выделил около трехсот миллионов рублей, обойдется в значительную сумму, которой нет ни у самого храма Мельпомены, ни в региональном бюджете. Теперь на восстановление Владимирского театра драмы потребуется 400 миллионов рублей. Хотя основные несущие конструкции театра не пострадали, нужно менять сильно пострадавшую от пожара систему вертикального остекления фасадов. Здание театра является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому необходимо провести экспертизы, чтобы попасть в федеральные программы, которые помогут восстановить здание. Сейчас разработано техническое задание на проектные работы, готовится соответствующая процедура закупки. Предполагается, что восстановительные работы пройдут в период 2021-2022 годов, а пока труппа театра репетирует и дает представления на других площадках.А 30 июня полыхал Дом культуры в Гусь-Хрустальном. Причиной посчитали неисправность электропроводки. К сожалению, восстановить здание не удастся.Раскопки и уникальные находкиСредневековый курганный могильник, найденный во Владимирской области, вошёл в ТОП-10 самых значимых археологических событий 2020 года по версии Института археологии Российской академии наук. В конце лета 2020 года московские археологии обнаружили возле села Гнездилово Суздальского района Владимирской области курганный могильник Х-XI веков, который ученые не могли найти с 1980 года. Найти его помогли топографические планы XIX века, составленные графом Алексеем Уваровым, основателем Московского археологического общества, и современные метолы геофизики.Также в этом году при археологических раскопках в Суздале на территории культурного наследия «Дом купца-виноторговца Дубинина, XIX в.» нашли подвеску-колт XII века. В Суздале такую подвеску обнаружили впервые.Но Владимирская земля богата своей древней историей, поэтому редкие находки здесь случаются. И в этом году во Владимире представили выставку экспонатов с раскопок Артании - древнего государства в Мещере. Некоторые ученые считают, что среди мещерских болот на территории Владимирской и Рязанской области 1500 лет назад существовало мощное «протогосударство».Здесь будет город-памятникДревний Муром в этом году признали объектом культурного наследия Владимирской области. Археологи, двадцать лет работающие в городе на Оке, посчитали, что степень разрушения невысока, а научный потенциале его культурного слоя колоссален.- Город сохранил главную особенность – исторический ландшафт с характерными географическими и природными условиями – холмами, долинами, береговой линией реки Оки с раскрывающимися панорамами на исторический центр. Эти природные элементы составляют естественное обрамление ансамблей и памятников архитектуры. Создают неповторимый образ его исторической части, – рассказала архитектор, историк Татьяна Козлова.Теперь в исторической черте города действуют особые правила застройки. Там планируется восстановить старинные дома и создать пешеходную зону.Достоять до реставрацииВ этом году многие жители Владимира обратили внимание на плачевное состояние символа Владимира – Золотых ворот. Белый камень визитной карточки Владимира сильно страдает от антропогенной нагрузки, а зимой и от химреагентов с дороги поблизости. У контрфорсов – пристроек более позднего периода – разрушается кирпичная кладка, есть много вопросов по коммуникациям, вентиляции, кондиционированию. Пострадали Золотые ворота и из-за лихача, врезавшегося в 2014 году в их северо-восточную часть. Сейчас Владимиро-Суздальский музей-заповедник заказали проект реставрации, обошедшийся примерно в семь с половиной рублей. Проект должен быть готов летом 2021. Но когда начнется реставрация – неизвестно: сначала нужно будет защитить проект в Минкульте, а потом решать вопрос с выделением средств. По предварительной оценке, реставрация памятника XII века обойдется в семьдесят миллионов рублей. Также в этом году заказали проект реставрации Богородице-Рождественского собора в Суздале, обошедшийся в шесть с лишним миллионов рублей, и закончили реставрацию дома-музея Столетовых, находившегося в плачевном состоянии.