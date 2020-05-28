Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 мая 2020: количество выздоровевших сравнялось с количеством заразившихся за сутки

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за прошедшие сутки оказалось самым низким за последние две недели. Показатель распространения инфекции, по последним данным, равняется 0,87 - это значит, что каждый заразившийся человек передает дальше инфекцию меньше чем одному контактному лицу. А это, в свою очередь, означает, что эпидемия начинает затухать, и с каждым днем должно становиться меньше как новых заразившихся, так и общее количество больных. Это заметно и по числу выздоровевших от коронавируса - оно растет с каждым днем, и за прошедшие сутки впервые с начала эпидемии количество выздоровевших практически сравнялось с количеством новых зараженных. Всего во Владимирской области от коронавируса выздоровело уже около 500 человек, это примерно 20% всех пацентов с диагностированным COVID-19.

Система здравоохранения Владимирской области нынешнее количество пациентов готова принять без проблем - на данный момент свободно 60% коек в инфекционных отделениях и больницах. С нехваткой врачей обещала помочь Москва: столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в городе ситуация с коронавирусом становится проще, врачи не так загружены, и Москва может помочь регионам, отправив туда медиков. Среди пяти регионов России, где ситуация с врачами самая тяжелая, была названа и Владимирская область. С одной стороны, упоминание не сказать что лестное, с другой - сейчас никакая помощь не лишняя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) и Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) сейчас делается около 1000 тестов на коронавирус в сутки. Всего проведено 57000 исследований на новую коронавирусную инфекцию.