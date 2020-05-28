2020-05-27T20:19:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 мая 2020: количество выздоровевших сравнялось с количеством заразившихся за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 28 мая 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за прошедшие сутки оказалось самым низким за последние две недели. Показатель распространения инфекции, по последним данным, равняется 0,87 - это значит, что каждый заразившийся человек передает дальше инфекцию меньше чем одному контактному лицу. А это, в свою очередь, означает, что эпидемия начинает затухать, и с каждым днем должно становиться меньше как новых заразившихся, так и общее количество больных. Это заметно и по числу выздоровевших от коронавируса - оно растет с каждым днем, и за прошедшие сутки впервые с начала эпидемии количество выздоровевших практически сравнялось с количеством новых зараженных. Всего во Владимирской области от коронавируса выздоровело уже около 500 человек, это примерно 20% всех пацентов с диагностированным COVID-19.

Система здравоохранения Владимирской области нынешнее количество пациентов готова принять без проблем - на данный момент свободно 60% коек в инфекционных отделениях и больницах. С нехваткой врачей обещала помочь Москва: столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в городе ситуация с коронавирусом становится проще, врачи не так загружены, и Москва может помочь регионам, отправив туда медиков. Среди пяти регионов России, где ситуация с врачами самая тяжелая, была названа и Владимирская область. С одной стороны, упоминание не сказать что лестное, с другой - сейчас никакая помощь не лишняя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) и Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) сейчас делается около 1000 тестов на коронавирус в сутки. Всего проведено 57000 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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