9 мая во Владимире впервые в истории отметили без парада, но ветеранов все равно поздравили

Празднование Дня Победы во Владимирской области впервые в истории прошло без торжеств на улицах и площадях. Из-за режима самоизоляции отменили праздничные митинги, шествия Бессмертного полка, военные парады. Впервые центр Владимира не перекрывали, у Вечного огня на трибунах не размещались ветераны, чтобы выслушать слова благодарности и признательности. Однако поздравить ветеранов в год 75-летия Победы не могло помешать ничто в мире.

"Бессмертный полк" переместился в онлайн - владимирцы вместе со всей страной выкладывали в соцсети фотографии своих предков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В 7 часов вечера, после минуты молчания, жители региона на своих балконах и в окнах спели "День Победы", а в 21.50 вместе со всей страной зажгли "Свечу памяти" - выставили в окнах свечи и фонарики.

Торжественную церемонию у Вечного огня провели в минимальном режиме. Но ни отменять, ни переносить ее не стали. 9 мая председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев и другие руководители области и города возложил цветы к Вечному огню.

«На фронт ушло почти 300 тысяч наших земляков. Не вернулся каждый второй. Вот уже 75 лет во всех уголках нашей страны 9 мая люди приходят к Вечному огню поклониться тем, кто погиб, защищая Родину. И ничто не может этого изменить», - сказал Владимир Киселев.

По понятным причинам в этот раз у мемориала не было так многолюдно, как это бывает каждый год в День Победы. Однако алыми гвоздиками уже с утра была устлана вся площадка у Вечного огня. Поклониться героям подходили горожане - пожилые и молодые, по одному и семьями. Все, как положено, в масках и перчатках. Не смог остаться дома в этот день и артиллерист-разведчик, кавалер орденов Красной Звезды и Славы Николай Матвеевич Щелконогов. Владимир Киселев тепло поздравил фронтовика. Из-за ограничительный мер спикер облпарламента не смог лично навестить многих ветеранов и тружеников тыла, как делает это обычно на 9 мая. Он поздравил их по телефону.

Как и для большинства россиян, День Победы для Владимира Киселева - прежде всего, домашний, семейный праздник. «Мы соберемся все вместе, еще раз перелистаем старый семейный альбом, вспомним наших героев. Один мой дед погиб в 42-ом. Второй - дошел до Германии и там встретил Победу. Для нашей семьи, как и для всего нашего народа, 9 мая - самый лучший, самый дорогой праздник», - поделился Владимир Киселев.

А глава администрации города Владимира Андрей Шохин и глава города Ольга Деева 9 мая возложили цветы к Огню Памяти на Князь-Владимирском мемориале, рядом с которым находятся захоронения советских военнослужащих, умерших в госпиталях Владимира - как известно, он был в военные годы "городом-госпиталем". Сити-менеджер и мэр Владимира поздравляли ветеранов по телефону. Сегодня во Владимире живут 154 участника Великой Отечественной войны, каждый из них получил персональные поздравления, при возможности, чиновники навещали ветеранов дома - с соблюдением мер предосторожности.

Полковника в отставке Бориса Николаевича Павлова не смутила медицинская маска на Андрее Шохине. Борис Николаевич воевал в составе 8-й гвардейской бригады, сейчас работает в руководстве городского Совета ветеранов. Он говорит, что обязательно дождется, когда отпразднуют юбилей, как положено - с развернутыми знаменами, парадом и шествием «Бессмертного полка».