2020-04-14T17:00:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области - четвертая по счету смерть от коронавируса

Умер 54-летний житель Коврова
Вероника ПАНИНА
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Анализы на коронавирус делают всем пациентам с пневмониейАнализы на коронавирус делают всем пациентам с пневмониейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во Владимирской области по данным на утро 14 апреля число пациентов, умерших от коронавируса, увеличилось до четырех. 13 апреля в городской больнице Коврова скончался мужчина, которому было 54 года. Он лежал с диагнозом "пневмония" в инфекционном отделении ковровской городской больницы, анализ на COVID дал положительный результат, 12 апреля мужчину перевели из инфекционного отделения в реанимацию, однако несмотря на подключение к аппарату ИВЛ и другие медицинские манипуляции, он скончался.

Это уже вторая смерть от коронавируса в городе Ковров - 27 марта с тем же диагнозом умер 48-летний мужчина. Контактировали ли умершие между собой, местные власти не сообщают. Также во Владимирской области 11 апреля умерли от коронавируса две женщины в Петушинском районе - одной было 55 лет, другой 80.

Всего, по данным на 14 апреля, во Владимирской области зарегистрировано 100 случаев коронавируса. Это 15-е место в России по количеству заражений. Параллельно медики отмечают, что в области - первый случай выздоровления от коронавируса - поправилась и выписана 57-летняя жительница Гусь-Хрустального.

Также ежедневно в больницы обращается около 30 человек с признаками внебольничной пневмонии. Всем им делают анализ на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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