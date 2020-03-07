2020-03-06T19:44:37+03:00
Общество

Сколько стоят во Владимире цветы к 8 марта

Розы продают кустами, тюльпаны — с луковицами
Вероника ПАНИНА
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Мимозы - самые нежные цветы к 8 марта.Мимозы - самые нежные цветы к 8 марта.Фото: Вероника ПАНИНА
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Некоторые считают, что праздник 8 марта придумали вовсе не Клара Цеткин и Роза Люксембург — в честь равноправия женщин, а продавцы цветов. В три дня цветочники делают выручку, равную полугодовому доходу в обычное время. Как бы то ни было, без цветов на каждом углу этот праздник представить себе невозможно.

Канун 8 марта — единственное время в году, когда во Владимире можно увидеть те самые «тревожные желтые цветы», которые несла Маргарита и которые так не понравились Мастеру. У нас они называются мимоза, хотя к правильной с ботанической точки зрения мимозе эти пушистые желтые шарики отношения не имеют. Это веточки акации серебристой, невысокого дерева, которое как раз в начале марта цветет в Абхазии и в районе Сочи, откуда его, собственно, и везут в коробках от телевизоров. Веточки акации во Владимире продают на остановках и рынках, на самодельных прилавках. Маленькая веточка стоит 50 рублей, среднего размера отдадут за 100, а за 200 можно купить уже небольшой кустик сантиметров 50 высотой. Покупать ли «нелегальную мимозу» - зависит от вашей законопослушности, дикой природе это не вредит, мимозу специально на продажу выращивают в садах. Выбирать надо самую пахучую ветку — она простоит дольше.

Самые популярные цветы на 8 марта — тюльпаны. Их специально к празднику получают «выгонкой» - воздействием на луковицу химикатами. Поэтому простоят такие тюльпаны существенно меньше майских, иногда только сутки или двое. Но в этом году владимирские продавцы цветов нашли способ решить проблему — тюльпаны продают вместе с луковицами, из которых они растут. В таком виде цветы есть в продаже в большинстве сетевых супермаркетов. Луковицу можно прикопать в землю или поставить в неглубокую вазу, тюльпан простоит неделю. Стоит один тюльпан с луковицей 60-70 рублей. Но в основном в цветочных магазинах, супермаркетах и на тех же нелегальных прилавках на остановках продают срезанные тюльпаны. Букет из 5 штук стоит 200-250 рублей, из трех — 150 рублей. Поштучно тюльпаны в канун 8 марта продают редко.

Тюльпаны продают обычно большими букетами Фото: Вероника ПАНИНА

Тюльпаны продают обычно большими букетамиФото: Вероника ПАНИНА

За остальными цветами надо отправляться в специализированные магазины, ассортимент супермаркетов ограничивается тюльпанами и редкими розами. В цветочных павильонах, которых во Владимире десятки, роза стоит от 100 до 250 рублей, примерно такой же разброс цен на ветвистые хризантемы. Гвоздики и циннии — от 150 рублей за штуку. Готовый букет — подобранный, украшенный веточками и ленточками — примерно 2500-3000 рублей.

И, наконец, есть во Владимире источник цветочного изобилия, где к 8 марта подготовились заранее. Это комбинат «Тепличный». В специализированном магазине при комбинате продают и срезанные цветы — в основном розы и тюльпаны, и растения в горшках, дарить которые стало очень популярно.

Один тюльпан в «Тепличном» стоит 50 рублей, роза, в зависимости от сорта и от того, насколько распустился бутон, от 85 до 150 рублей. Здесь самый большой выбор: несколько десятков сортов роз всевозможных расцветок — от нежно-палевых и чайных до темно-бордовых. Тюльпаны тоже самых разных цветов. Важно, что все цветы свежесрезанные, а значит, простоят дольше. Большие партии можно заказать заранее, но большие в понятии местных цветоводов — это сотни цветов. Если же вам нужно 50-100 штук тюльпанов — поздравить всех женщин своего многочисленного семейства — можно приезжать без предварительного заказа, такое количество есть всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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