«Волге» срежут крышу, людей - на носилки: сотрудники МЧС показали, как спасают пострадавших в ДТП

Старую «Волгу» сотрудники МЧС за несколько минут превратили в кабриолет: специальным инструментом сняли крышу и двери, чтобы помочь условным пострадавшим. По легенде соревнований машина попала в ДТП, в ней — водитель и пассажир, которые не могут выбраться самостоятельно. Каждая из четырех команд должна была разобрать на части машину и передать людей медикам. За каждое неправильное действие выставлялись штрафные баллы.

В машине — люди, действовать аккуратно!

Соревнования по ликвидации последствий ДТП.25.02.2020

Извлекать пострадавших через двери нельзя - мало ли какие у них травмы. Единственным верным решением было удаление крыши гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Добравшись до первого пострадавшего, надевали на его шею корсет. Конечно, зрелища с летящими от машины искрами не было — в «Волге» сидели люди, а не манекены для вида. При настоящем ДТП спасатели также действуют аккуратно, ведь цена небрежного отношения - здоровье и жизни людей.

Спасение пострадавшего.25.02.2020

Двое пострадавшихФото: Валерия ПРОНИНА

- В соревнованиях по ликвидации последствий ДТП участвуют 30 человек, которые разделены на четыре команды из Владимирского, Суздальского, Петушинского и Собинского гарнизонов. Лучшая команда приглашается уже на областные соревнования, далее — всероссийские, - рассказал замначальника 1 пожарно-спасательного отряда, майор внутренней службы Никита Кагалов. - Судим строго, обращаем внимание на соблюдение техники безопасности. Все приемы используются в реальной жизни.

«Все операции отрабатываем на учениях»

Нормативов по времени нет. Когда пострадавший серьезно ранен, торопиться не надо.

- По легенде соревнований у двоих пострадавших — повреждение конечностей и возможное травмирование позвоночника. А если поврежден позвоночник, с человеком нужно обращаться максимально аккуратно, поэтому скорости здесь вообще не должно быть. Но время все равно засекаем, чтобы знать приблизительно, за сколько минут можно справиться с ликвидацией последствий ДТП. Скорость играет роль в другом случае — в первую очередь нужно вовремя сообщить в оперативные службы, которые незамедлительно должны выехать на место ЧП, - отметил главный судья соревнований, начальник 1 пожарной части Роман Качалов.

Построение командФото: Валерия ПРОНИНА

В результате соревнований 3 место получила пожарно-спасательная часть №26 (ПСЧ-26) из Суздаля, на втором — ПЧС-1 города Владимира, первое место у команды ПСЧ-2 города Владимира. Она справилась с испытанием за 14 минут и 4 секунды. Кстати, в прошлом году именно эта команда представляла Владимирскую область на всероссийских соревнованиях.

- Я деблокировал пострадавших и доставлял к карете «скорой помощи». В целом наша команда справилась неплохо, мы на втором месте. Наш минус — заглох гидравлический инструмент. Если в реальном случае он также заглохнет, то нужно использовать уже ручной насос, - сказал пожарный из ПСЧ №1 Максим Кукота. - Вообще, за три года моей работы в МЧС я пока не сталкивался с крупными ДТП, в основном выезжал на тушение пожара в машинах. Например, в прошлую смену тушил три автомобиля на ул. Ставровской. Если вдруг случится что-то серьезное, я знаю, как действовать, ведь все операции по спасению пострадавших мы отрабатываем на учениях.

Вот так выглядит гидравлический инструментФото: Валерия ПРОНИНА

Срезать крышу, чтобы спасти людейФото: Валерия ПРОНИНА