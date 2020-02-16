На Масленицу в Суздале вместо гусиных боев будут «потехи за любовь»

В суздальском Музее деревянного зодчества пройдет 15-й традиционный праздник «Масленичные потехи». Мероприятие решили провести за день до Масленицы — 29 февраля. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике отмечают, что все гулянья обычно устраиваются в субботу — это удобно туристам.

Многие гости приезжают в Суздаль на Масленицу для того, чтобы увидеть гусиные бои — когда гусь идет сражаться за свою гусыню с соперником. В этом году зрелище состоится, но будет называться «гусиными потехами за любовь». В ВСМЗ объяснили, почему пришлось изменить название на нейтральное.

- По новому законодательству не этично использовать слово «бои». Несмотря на то, что название изменилось, правила остаются теми же. И это совершенно спокойное мероприятие, даже без ограничений по возрасту, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Тем, кто впервые захочет понаблюдать за гусиными потехами, важно знать — это не кровавое шоу: соревнования идут до первой сильной боли, после чего проигравший гусь спасается бегством. Участниками потех станут птицы нижегородских гусеводов-любителей, сохранивших традицию разведения и содержания боевых пород гусей. Увидеть потехи, которые были популярны на Руси наряду с петушиными боями, можно будет в 11.30, 12.00, 13.00, 14.00 и 14.30.

Кроме того, гости праздника могут поучаствовать в играх и обрядах

на площадке ансамбля «Надея» у ступального колодца, посмотреть на силовое шоу, залезть на масленичный столб, прокатиться на аттракционах. Для детей в доме из села Тынцы пройдут мастер-классы по изготовлению маленькой куклы-масленицы.

КОНКРЕТНО

Цена полного билета составляет 500 рублей, для детей до 16 лет — 300, дети до 7 лет проходят бесплатно.