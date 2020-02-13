В "Открытой лабораторной" во Владимире победил девятиклассник

В День российской науки, 8 февраля, во Владимире сразу на двух площадках энтузиасты научного познания писали "Открытую лабораторную". Это международная аккция проходит с 2017 года, в этом году в ней приняли участие более 100 тысяч человек из 30 стран мира. Владимир принимает участие в "Лабе" в третий раз. Акция прошла в филиале Финансового университете (организатор - владимирский Информационный центр по атомной энергии) и в центральной городской библиотеке на Суздальском проспекте.

Научные споры - обычное дело

"Завлабом", то есть человеком, который после окончания лабораторной разбирал вопросы и рассказывал правильные ответы, на площадке в филиале Финансового университета стал Андрей Малеев, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Общая и теоретическая физика» ВлГУ. Владимирский ученый откровенно признался, что не во всем согласен с составителями вопросов для "Лабы", а по некоторым пунктам практически вступил в научную дискуссию.

"Завлаб" Андрей Малеев, доктор физико-математических наукФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Кстати, кое в чем не согласны с вариантами составителей были и "лаборанты", то есть те, кто в огромной аудитории писал работу, о чем они громко заявляли. Но это и хорошо, это признак живой научной мысли - нет неопровержимых авторитетов, нет окончательно и бесповоротно установленной истины, каждый участник научного процесса думает самостоятельно, делает собственные выводы и готов их аргументированно отстаивать. Конечно, наука знает не все, на эту тему был даже вопрос от знаменитого Михаила Гельфанда - биоинформатика, доктора биологических наук, одного из основателей сообщества "Диссернет" и активного популяризатора науки. Вот такой вопрос: "Чего в организме больше - белков или генов"? Правильный ответ из четырех возможных вариантов - наука этого еще не знает!

Лабораторная состояла из трех разделовФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Для детей - отдельная "лаба"

Сама "Открытая лабораторная" проводилась в привычном уже формате: в течение 30 минут участники отвечали на вопросы из самых разных отраслей науки, от космической физики до генной инженерии. Но была и пара отличий от формата прошлых лет. Во-первых, на этот раз решили не раздавать буклеты с вопросами, а показывать их на экране - российские популяризаторы науки хоть и не считают выступления экоактивистки Греты Тунберг заслуживающими внимания, но об экологии заботятся. Зачем печатать десятки тысяч буклетов, переводя на это сотни деревьев, если современные технологии позволяют сберечь природу?

Во-вторых, впервые была сделана отдельная "лаба" для детей, школьников от 7 до 12 лет. Как рассказала Наталья Фельдман, координатор специальных проектов ИЦАЭ, так сделали, чтобы детям не было обидно. В "лабораторных" всегда участвует какое-то количество детей, и они отвечают оригинально и блестяще, но конкурировать со студентами и взрослыми участниками просто не могут - многих тем просто еще не проходили в школе. По справедливости, для детей должны быть отдельные задания, рассчитанные на их уровень знаний. В этом году так и сделали. На площадке филиала Финансового университета в "лабе" участвовали 14 школьников до 12 лет, из них 13 участников представляли гимназию №35. Организаторы надеются, что в следующем году юных участников будет больше.

"А как они меряют температуру в космосе?"

Основной контингент участников был представлен студентами владимирских вузов и школьниками старших классов. Хотя были и взрослые участники, даже и с учеными степенями.

- У меня университетское естественно-научное образование, я когда-то мечтал заниматься наукой, но в 90-е годы, как многие, ушел в бизнес, - рассказал Николай, постоянный участник "лабораторных" и других научно-популярных мероприятий ИЦАЭ. - Сейчас, конечно, в науку уже не вернуться, за 20 лет мои знания сильно устарели, новые открытия изменили мир. Но такие вот мероприятия дают возможность прикоснуться к науке, по которой я скучаю, и узнать что-то новое.

Участникам предстояло заполнить тестовые бланки по трем разделами - "Реникса", где надо было отличить истинные научные утверждения от бредовых, раздел академических знаний, вопросы для которого готовили известные российские ученые, и "Наука как метафора" - тут требовались даже не знания, а умение логично мыслить.

По тому, какие вопросы ставили в тупик аудиторию, очень четко была видна разница между школьным образованием в советские годы и сейчас. Например, вопрос о том, что такое "Первичный бульон", не вызвал никаких затруднений у старшего поколения - с теорией академика Опарина о том, что именно в нем зародилась жизнь на земле, в советских школах знакомили классе в шестом. А вот молодежь такой теории не знает, и, возможно, это правильно - как рассказал "завлаб" Андрей Малеев, современная наука подвергает эту теорию сильной и обоснованной критике, возможно, она скоро будет опровергнута. Зато студенты и школьники - поколение, выросшее на космических боевиках - отлично разбирались в квазарах и межгалактических явлениях, а люди постарше даже путались в терминах.

С формулировками и ответами на некоторые вопросы аудитория была категорически не согласна. Например, бурную дискуссию вызвал вопрос о том, какова температура за бортом МКС - Международной космической станции: то ли непомерно высокая, почти как на Солнце, то ли близка к абсолютному нулю, как в межзвездном пространстве. По версии составителя вопросов, правильный вариант первый, аудитория дружно выступила за второй и задалась вопросом: как вообще мерять там температуру? В разреженном воздухе теплопередача почти нулевая, термометр бесполезен. "Завлаб" Андрей Малеев рассказал, что температуру в космосе не меряют, а вычисляют по скорости движения молекул, но в целом согласился - вопрос и ответ неоднозначные.

Именно этим в первую очередь и интересна "Открытая лабораторная" - узнаванием нового и научными дискуссиями. Но и победить, конечно, важно.

Призы победителям - научно-популярные книгиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Максимум баллов - 26 - не набрал никто, слишком уж сложные были вопросы. Наилучший результат - 19 баллов - показал девятиклассник школы №8 Дмитрий. Он признался, что половина вопросов для него были очень легкими, он увлекается биологией и биотехнологией, и о многих сложных научных задачах, которые упоминались в вопросах, сам бы мог писать статьи. А вот с физикой было посложнее.

Еще четверо победителей набрали по 16-17 баллов. В качестве призов все традиционно получили научно-популярные книги от ИЦАЭ и организаторов "Открытой лабораторной".