2020-02-12T18:03:51+03:00
Общество

С владимирского вокзала хотят ободрать белокаменную облицовку

Архитекторы не позволяют, поэтому ремонт откладывается на неопределенный срок
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Владимирский железнодорожный вокзалВладимирский железнодорожный вокзалФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Ремонт владимирского железнодорожного вокзала превращается в "стройку века". Он начался еще в 2017 году и по идее был рассчитан на год. На дворе февраль 2020-го, а вокзал все еще в стадии "обнять и плакать", как когда-то охарактеризовала состояние вокзала экс-губернатор Светлана Орлова.

Владимирский железнодорожный вокзал был построен в 1975 году на месте старого, который снесли (тоже, заметим, под возмущение тогдашней советской общественности). Проект нашего вокзала уникален, второго такого нет, он изображает стилизованный паровоз, а все части здания, которые не остеклены, облицованы местным аутентичным материалом - ракушечным известняком, белым камнем, подобным тому, из которого построены шедевры белокаменного зодчества - Успенский и Дмитриевский соборы.

Вот именно в белокаменную облицовку и уперся проект реконструкции здания вокзала. Его не могут согласовать два года - власти Владимира и госинспекция по охране памятников архитектуры отказываются утвердить то, что предлагает руководство Горьковской железной дороги. Сам вокзал хотя и не является памятником архитектуры, но находится в охранной зоне исторического центра, где действуют строгие ограничения на строителство и дизайн ремонта.

Очередной виток споров про то, как должен выглядеть вокзал, случился на заседании экспертного совета, в котором новаторские идеи представлял директор вокзала Павел Никонов, а традиции отстаивали главный архитектор города Андрей Быков, депутаты горсовета, представители ВСМЗ, начальник инспекции по охране памятников Михаил Иванов и именитые владимирские архитекторы, авторы проектов многих знаковых городских построек - Евгений Пичугин и Евгений Бирюков.

Во всех выступлениях "владимирской стороны" четко прослеживалось - город хочет сохранить уникальную облицовку вокзала, которая роднит это здание с традиционной старинной архитектурой Владимира. А представители РЖД хотят вокзал "осовременить", обделав металлопанелями - так, как это сделано со зданием ФСБ. В советское время с такой известняковой облицовской было построено несколько зданий - меньше десятка, и они уже, по мнению архитектора, представляют собой историческую ценность. Портить их - значит уничтожать исторический облик города.

Павел Никонов на это привел несколько возражений и аргументов в пользу облицовки вокзала "алюмогранитом" - синтетическими панелями. Однако на каждый его аргумент владимирские архитекторы нашли свои доводы.

Энергосбережение

По мнению Никонова, алюминиевые панели гораздо лучше сберегают тепло и позволят экономить на отоплении. Это так. Но Евгений Бирюков возразил - здание вокзала наполовину остеклено, именно через остекление теряется большая часть тепла, панели тут не спасут. А Андрей Быков добавил, что теплоизоляцию можно получить дополнительной прокладкой под облицовкой, а не внешним слоем.

Камень испортился

Директор вокзала рассказал, что после чистки и шлифовки вокзальной облицовки в 2010 году поверхность известняковых плит была повреждена, камень начал темнеть и разрушаться. Кое-где в него проникла плесень чуть ли не на сантиметр. Однако когда Евгений Бирюков попросил заключение экспертов о состоянии известняковой облицовки, выяснилось, что его нет - экспертизу никто не заказывал. А представитель ВСМЗ Татьяна Козлова сказала, что Владимир имеет большой опыт в реставрации белокаменных стен, существуют технологии их очистки и восстановления, которыми музей охотно поделится.

Алюминий дешевле

Финансовый аргумент не на последнем месте - современные материалы, которые производят промышленным способом, дешевле аутентичных. Но когда Павла Никонова спросили, во сколько обойдется реконструкция вокзала в двух вариантах - с алюминиевыми панелями и с обновлением известняковой облицовки - он не смог назвать ни порядок сумм, ни разницы. А по мнению архитекторов, очистка существующих панелей обойдется никак не дороже обновления.

В общем, аргументы железнодорожников не убедили владимирских архитекторов. Павел Никонов пообещал, что мнение экспертного совета будет учтено при разработке проекта реконструкции вокзала. Но вот сохранить белокаменную облицовку не обещал - в конце концов, здание собственность РЖД и ремонтироваться будет на деньги компании.

КСТАТИ

Пока идет спор о внешности вокзала, территория и "внутренности" постепенно ремонтируются. В частности, ликвидировали "тяжелое насление советской власти" - жуткие бетонные плиты перед зданием, убившие ни один чемодан на колесиках. Теперь там современная бетонная плитка.

А вот эскалатора там, где он был в советское время (сейчас там лестница) не будет. Вопрос о его возвращении тоже был задан на экспертном совете, на что Павел Никонов сказал только, что "это сложно", а потом нехотя добавил, что рассматривается вариант установки лифта для маломобильных групп населения. О людях с чемоданами никто не думает - в самом деле, откуда на вокзале люди с чемоданами?

ИСТОЧНИК KP.RU

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