Владимирские школьники вновь могут остаться летом без работы

В 2020 году в областном центре школьники летом могут снова остаться без работы. Об этом на совещании по проблемам занятости в мэрии рассказала заместитель директор департамента по труду и занятости Мария Мальцева.

- Еще в прошлом году возникла эта проблема, - сказала она. - Владимир единственный город, который в этом году еще не профинансировал летнее трудоустройство подростков. А ведь для детей 14-15 лет это большая проблема. Работодатели без финансовых гарантий отказываются устраивать к себе подростков. Потому что слишком много возникает проблем с контролирующими органами. По сути, у нас выпадает около 400 детей. Больше всего меня удивляет, что 28 лет до этого деньги выделялись, а теперь вдруг перестали.

Тема летнего трудоустройства подростков в городе Владимире впервые остро прозвучала в мае 2019 года. Именно тогда многие родители узнали, что денег в бюджете на эти цели не запланировано. Для многих горожан эта новость стала серьезным ударом, ведь летнее трудоустройство подростков не только дает школьникам возможность заработать на свои нужны, но и обеспечивает им занятие и присмотр вместо болтания по улицам. В предыдущие годы власти города по договоренности с работодателями предоставляли возможность подросткам заработать несколько тысяч рублей в месяц, занимаясь благоустройством городских улиц, подготовкой школ и детсадов к осени, работой в педагогических отрядах.

Тогда в мэрии свалили все на областную администрацию, сказав, что им не выделили на эти цели средства из областного бюджета. В «белом доме» быстро парировали, сказав, что с 2016 года городская администрацией сама финансирует программы по организации временной занятости подростков и непонятно, почему что-то должно меняться.

В общем, власти ссорятся, а дети без работы сидят.