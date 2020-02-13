Областная детская больница судилась с многодетными родителями из-за сломанного ребенком прибора

История, завершившаяся 11 февраля, началась в январе прошлого года. В январе мама с семилетним сыном пришли на плановый прием к кардиологу в Областную детскую клиническую больницу, а тот назначил ребенку, у которого имелись проблемы со здоровьем, стандартное исследование - поставить аппарат суточного мониторирования ЭКГ. 30 января мальчугану поставили прибор с присосками на груди и небольшой сумочкой, висящей на боку, и отпустили домой, а на следующий день к врачу на прием в положенное время пришла одна мама, которая принесла с собой разобранный прибор. Как объяснила женщина, мальчик ночью встал в туалет и случайно намочил прибор. В больнице с нее сначала потребовали письменное объяснение, а спустя три с лишним месяца денег. По словам представителей больницы, отремонтировать прибор невозможно, и маме больного ребенка предложили оплатить новый аппарат - 233 тысячи рублей.

Владимирка, готовая оплатить ремонт аппарата, покупать новой отказалось: у многодетной малообеспеченной семьи просто не было таких денег. Но больница не отступила и обратилась в суд в ноябре прошлого года, требуя с родителей денег на новый прибор. Медики отметили, что таких случаев раньше не было и приборы, которые выдавались в семью на сутки, родители маленьких пациентов всегда возвращали в исправном состоянии.

На заседании в конце января представитель семьи – адвокат Яна Шеховцова – представила не только возражение на иск, доказывая, что аппарат могли сломать в больнице, пока готовили его к отправке ремонтникам, но и результаты независимой экспертизы. Эксперты утверждали, что даже новый такой аппарат должен стоить 190 тысяч, а с учетом износа его цена около 120 тысяч рублей. Именно адвокат семьи попросила суд сделать перерыв в судебном заседании, чтобы дать сторонам шанс договориться. За одиннадцать дней многодетная семья и представители больницы все же сумели договориться и заключить мировое соглашение, которое 11 февраля утвердил Фрунзенский районный суд.

Областная детская больница не простила ущерб, причиненный маленьким пациентом, и родителям все же предстоит раскошелиться. У них есть месяц, чтобы предоставить в учреждение аналогичный аппарат, но уже по сниженной цене – чуть больше 120 тысяч рублей. Вопрос, почему дорогое оборудование не было застраховано, а при передаче его семье не были подписаны никакие документы – например, договор безвозмездного пользования, - остался открытым. Кстати, пока шло разбирательство, другие дети с сердечными проблемами без помощи не остались: у больницы есть еще несколько таких приборов.