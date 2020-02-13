2020-02-12T17:44:42+03:00
Общество

Во Владимирской области планируют ввести «тихий час» с 13 до 15 часов

Эту норму включат в законопроект по просьбам мам с маленькими детьми и пожилых людей
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Сосед купил перфоратор, весело стало всему подъездуСосед купил перфоратор, весело стало всему подъездуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Новый законопроект, который будет гарантировать жителям области тишину в определенные часы, внесли в Законодательное собрание в конце января. Разработчик закона — вице-спикер ЗС Роман Кавинов — рассказал о нем подробнее на заседании Общественной палаты и получил поддержку. Требования просты: не шуметь с 22.00 до 6.00 в будние дни, в субботу и воскресенье — с 22.00 до 9.00. Кроме этого, соблюдать «тихий час» с 13.00 до 15.00 ежедневно.

- Закон разработан в связи с поступающими в ЗС обращениями граждан, которых беспокоит громкая музыка, пение, ремонтные работы соседей. Несмотря на то, что во Владимирской области в рамках регионального закона об административных правонарушениях есть запрет на шум в ночное время, эту норму необходимо прописать отдельным законом и добавить новацию — ежедневный «тихий час» по многочисленным просьбам мам с маленькими детьми и пожилых людей. В новом законе «о тишине» будут четко сформулированы понятия о том, что такое нарушение тишины и покоя, где и когда запрещено шуметь, - отметил Роман Кавинов.

По его словам, ограничения не такие жесткие, как в ночное время, тем не менее «тихий час» позволит защитить право на отдых этой особой категории жителей. В новом законопроекте есть исключения: он не распространяется на ликвидацию пожаров, аварий и неотложных работ, например, коммунальных. Также не в счет культурные и спортивные мероприятия, новогодняя ночь.

Если соседи не будут соблюдать правила и игнорировать ваши просьбы, то нужно обращаться в полицию. Потом муниципалитет вправе наложить штраф за нарушение покоя: для граждан - до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»
Две недели назад президент с обидной формулировкой «за утрату доверия» отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего подпрыгивать пожарного за ключами от новой машины. [Часть 2]
Новости 24
«Ростелеком» начислил почти 150 миллионов бонусов владимирцам
Кольчугинские пожарные спасли из горящего дома мужчину
«Газпром газораспределение Владимир» газифицировал восемь населенных пунктов в Ковровском районе
ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»
Экс-сотрудницы детского сада в Киржаче осуждены за растрату
Во Владимирской области стали делать меньше абортов
ЕГЭ во Владимирской области будут сдавать более 6 тысяч выпускников
Владимирская область входит в топ-50 регионов для бюджетного оздоровительного отдыха
На улице Соколова-Соколенка на месте гаражей появится велодорожка
Владимирские каратисты выиграли «золото» и «серебро» всероссийских соревнований
«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого во взяточничестве главврача владимирской БСП
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в ПИФы по итогам января
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Директором волейбольного клуба «Владимир» стал депутат ЗС из Мурома
Водитель, сбивший мотоциклиста на Пекинке, заплатит более полумиллиона рублей
Муромское кафе «Встреча» оштрафовали за торговлю контрафактным алкоголем
Переход со светофором в Юрьевце пока закрывать не будут
Ковровская домработница обобрала хозяев квартиры
Директором департамента региональной политики стал бывший претендент на должность суздальского районного менеджера
Житель Лесного получил девять лет колонии за убийство жены стамеской
Бывший депутат Госдумы от Владимирской области стал советником спикера по сельскому хозяйству