Во Владимирской области планируют ввести «тихий час» с 13 до 15 часов

Новый законопроект, который будет гарантировать жителям области тишину в определенные часы, внесли в Законодательное собрание в конце января. Разработчик закона — вице-спикер ЗС Роман Кавинов — рассказал о нем подробнее на заседании Общественной палаты и получил поддержку. Требования просты: не шуметь с 22.00 до 6.00 в будние дни, в субботу и воскресенье — с 22.00 до 9.00. Кроме этого, соблюдать «тихий час» с 13.00 до 15.00 ежедневно.

- Закон разработан в связи с поступающими в ЗС обращениями граждан, которых беспокоит громкая музыка, пение, ремонтные работы соседей. Несмотря на то, что во Владимирской области в рамках регионального закона об административных правонарушениях есть запрет на шум в ночное время, эту норму необходимо прописать отдельным законом и добавить новацию — ежедневный «тихий час» по многочисленным просьбам мам с маленькими детьми и пожилых людей. В новом законе «о тишине» будут четко сформулированы понятия о том, что такое нарушение тишины и покоя, где и когда запрещено шуметь, - отметил Роман Кавинов.

По его словам, ограничения не такие жесткие, как в ночное время, тем не менее «тихий час» позволит защитить право на отдых этой особой категории жителей. В новом законопроекте есть исключения: он не распространяется на ликвидацию пожаров, аварий и неотложных работ, например, коммунальных. Также не в счет культурные и спортивные мероприятия, новогодняя ночь.

Если соседи не будут соблюдать правила и игнорировать ваши просьбы, то нужно обращаться в полицию. Потом муниципалитет вправе наложить штраф за нарушение покоя: для граждан - до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 50 тысяч рублей.