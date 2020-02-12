2020-02-11T23:59:42+03:00
Общество

Директор департамента природопользования: «Мусорного коллапса не было! Отходы оставались в городе? Не оставались!»

В администрации Владимирской области считают, что проблема с мусором сильно преувеличена
Валерия ПРОНИНА
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Так выглядело отсутствие мусорного коллапса в начале январяТак выглядело отсутствие мусорного коллапса в начале январяФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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На расширенном заседании совета Общественной палаты Владимирской области обсуждили новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко заявила, что никакого мусорного коллапса, как говорили жители, не было. Несмотря на сбои в работе, региональный оператор «Биотехнологии» все же вывозил мусор.

Заседание Общественной палаты шло три часа Фото: Валерия ПРОНИНА

Заседание Общественной палаты шло три часаФото: Валерия ПРОНИНА

Напомним, в первую неделю января Владимир оказался завален мусором. Регоператор «Биотехнологии» не успевал его вывозить, горожане назвали ситуацию "мусорным коллапсом". Однако в администрации Владимирской области подчеркивают, что мусор в январе вывозили в количестве, даже превышающем тот объем, который был до нового года.

- Нет оснований не верить тому, что отходы вывозились. Они оставались в городе? Нет, в городе отходы не оставались. Согласна, регоператор работал со сбоями, может быть, были вывозы вне графика. Оправданий, наверное, нет регоператору, - говорит Татьяна Клименко. - Как только регоператор вошел в зону №2, они поставили 3000 контейнеров, в конце января и начале февраля – еще 1000, на рейс вышли 22 единицы техники. В начале этого года нас стали обвинять в том, что мы допустили мусорный коллапс. Но давайте разберемся, что такое коллапс. Это разрушение и полная остановка процессов.

Татьяна Клименко Фото: Валерия ПРОНИНА

Татьяна КлименкоФото: Валерия ПРОНИНА

По словам Татьяны Клименко, специально созданный штаб в ежедневном режиме выходил в рейды, по результатам которых регоператору выдали 200 предписаний. Но и это не "коллапс".

- Все предписания были выполнены, что лишний раз подтверждает: у регоператора зоны №2 есть и силы, и средства для осуществления деятельности. Не стоит забывать, что у нас также есть другие операторы - №1 и №3. Работают они уже третий месяц, жалоб на их деятельность не поступает. Поэтому я считаю, говорить о том, что у нас мусорный коллапс крайне неправильно, - сказала Татьяна Клименко.

Создалось впечатление, что главная проблема мусорной реформы - каким словом назвать то, что творилось в январе. Как будто термин что-то меняет. Важнее, что не достигнута цель мусорной реформы - максимально перерабатывать отходы, чтобы в перспективе отказаться от их складирования на полигонах. К 2024 году должны перерабатывать 60% отходов – к этому времени во Владимирской области планируется рекультивировать 11 объектов. Но пока что сделан только шаг назад - раньше жители Владимира сортировали мусор, теперь же раздельный сбор отменили. Правда, по версии департамента природопользования, раздельного сбора как такового и не было. Только сейчас, со слов Татьяны Клименко, этот процесс запускают.

Члены Общественной палаты также спросили, откуда взялись такие высокие тарифы на вывоз мусора. Директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова объяснила:

- Определялась экономически обоснованная оценка тарифов. В первой зоне тариф составляет 482 рубля 46 копеек за 1 кубический метр. В третьей зоне он составил 563 рубля 85 копеек, и во второй зоне, зашедшей в реформу последней, - 540 рублей 82 копейки. Если в квартире зарегистрировано до двух человек, то цена уменьшается, а если больше трех – возрастает.

Мария Новоселова Фото: Валерия ПРОНИНА

Мария НовоселоваФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

По правилам график вывоза мусора зимой – 1 раз в трое суток, летом – 1 раз в сутки. Зимой допустимое отклонение от графика – 48 часов, летом – 24. Только если мусор не вывозится из вашего двора уже пятые сутки, можно подать заявление на перерасчет. Для получения перерасчета необходимо составить акт, который поможет вам сделать управляющая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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