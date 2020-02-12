2020-02-11T17:17:10+03:00
Общество

Как спасти Владимир от уродливой застройки

Чиновники считают, что поможет градостроительный совет
Сергей МОРКОВКИН
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Дом на улице Чайковского на фоне церкви на площади ПобедыДом на улице Чайковского на фоне церкви на площади ПобедыФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Уродство современных многоэтажек Владимира научились отмечать не только проектировщики и студенты строительного факультета, но и простые обыватели. Десять лет назад монолитные дома считались скорее плюсом, чем минусом городского строительства. А сейчас о той же высотке на улице Чайковского у площади Победы не говорит только ленивый. И надежды на то, что таких монстров во Владимире, Муроме, Коврове или Александрове появляться не будет, нет никакой. Если в 2019 году регион построил 745 тысяч «квадратов» жилья, 231 тысяча из которых — многоквартирные дома, то в 2020 году этот план увеличится еще на 100 тысяч квадратных метров.

Директор департамента строительства и архитектуры Михаил Романычев заявил, что возможностей для застройки в городах все меньше. По логике, если надо построить больше и дешевле, то и дома будут выше и хуже. Но сам главный строитель области с таким утверждением не согласен.

- Это не значит, что будут расти этажи, - говорит Михаил Романычев. - Владимирская область уникальна тем, что здесь много объектов культурного наследия, и надо аккуратно подходить к высотной застройке. Задачи строить именно высотные дома не стоит. При этом ИЖС превалирует, и в планах указывается общий показатель и по застройке многоквартирных домов, и индивидуального жилищного строительства.

Тем не менее, в том же Владимире некрасивых высоток явно меньше не станет. Комплексным развитием территорий города занимается мэрия Владимира, а ее последние планы рисуют высотки даже в районе улицы Горького. Что же касается эстетики, то ей, по словам Михаила Романычева, должен заняться специально созданный для этого градостроительный совет области.

- Мы внесли ряд изменений в работу градостроительного совета, - подчеркнул Михаил Романычев. - Все крупные застройки, которые планируются к строительству во Владимире, будут рассматриваться на этом градостроительном совете.

Что же, хорошая идея. Правда за 2019 год совет собирался всего один раз для того, чтобы зачитать справочные определения генплана города и правил застройки и землепользования. Подобные лекции читают засыпающим студентам-первокурсникам в провинциальных вузах средней руки. Большинство членов градостроительного совета профессионально с архитектурой никак не связаны, желающих выступить против обсуждавшегося тогда нового генплана Владимира оказалось немного - крыть-то нечем. А о той самой пресловутой эстетике говорил вообще врио вице-губернатора по ЖКХ Александр Байер. Собственно, он предложил создать архитектурный совет области.

Если градостроительный совет и дальше будут составлять хорошие добрые, но ни имеющие никакого отношения к архитектуре люди, то «новая городская эстетика» станет нормой при молчаливом попустительстве случайных общественников. Они-то ни в чем не виноваты, просто их не учили с этим уродством бороться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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