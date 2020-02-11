2020-02-10T17:32:01+03:00
Общество

Лисицы бегают по городам в поисках пары

В Муроме жителей напугали несколько рыжих морд
Валерия ПРОНИНА
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Хитрые лисы тусуются в городе. Фото: "Подслушано Муром"Хитрые лисы тусуются в городе. Фото: "Подслушано Муром"Фото: ВКонтакте
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Пару дней назад муромляне заметили у больницы №3 на выезде из города лисицу. Подумали, что прибежала за едой, и выложили фотографию в соцсети, чтобы предупредить горожан - считается, что в города забегают только больные звери. Увидев информацию в интернете, остальные жители Мурома добавили еще фото: рыжие плутовки были замечены в разных районах города. Обеспокоенные люди стали спрашивать друг друга: «Лиса везде одна и та же? Или их пять штук? А вдруг они бешеные?»

Скорее разные - говорят специалисты. Если лиса проголодалась, она выходит в город, находит мусорный контейнер и старается всегда подбегать к нему. С другой — ее могли шугнуть с найденного места, и она в поисках новой кормушки побрела по улицам города. Но расстояние между районами, где замечали плутовку, довольно-таки большое.

- Скорее всего, это разные лисы. И это не значит, что они бешеные. Есть лисы, которые зимой питаются мышами-полевками, а есть помойницы — так их назвали потому, что им легче прибежать к мусорке и поесть там. В деревнях такое встречается очень часто. Есть и третий тип лис — животные выбегают на трассу в поисках сбитых зверьков и птиц. В любом случае, подходить к ним и подкармливать не надо: бешенство никто не отменял. Также лиса переносит стригущий лишай, чесотку, - рассказывает заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков. - Причиной, почему они вдруг выбежали в город, может быть гон - охота за самками. Тем более, зима в этом году теплая, день уже прибывает — вот у них и запускается механизм размножения. Во Владимире также замечают лис, например, у гипермаркета «Глобус» в Добром.

. Фото: ВКонтакте

.Фото: ВКонтакте

Денис Дуденков отмечает, что отличить бешеную лису практически невозможно — на первых стадиях у нее нет никаких признаков, поэтому лучше не трогать и не гладить никаких лис, даже если они ласковые и мирные, а обходить за несколько метров!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Очередной очаг бешенства зафиксирован в Ковровском районе. Во двор частного дома в деревне Зубцово забежала лиса, залезла в вольер к собаке, которая откусила лисе нос. Позже лиса погибла. Труп животного направили на исследование, которое подтвердило бешенство. Местных жителей просят не пускать своих питомцев на улицу и сделать им прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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