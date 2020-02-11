От двух до 80: владимирцы пробежали «Лыжню России»

11300 участников – это рекорд, столько на "Лыжню России" еще не собиралось. В мэрии сказали, что с каждым годом на старт выходит все больше детей, причем не только посещающих спортшколы. Как всегда, трассы поделили: километр ехали дети до десяти лет, пять километров – подростки до восемнадцати лет, а для взрослых подготовили самую сложную дистанцию на десять километров. Впрочем, проехать километровый маршрут могли и все желающие – школьники, приходившие целыми классами, пенсионеры, семьи с детьми.

Александр Малов участвует в «Лыжне России» второй раз, пришел вместе с девятилетним внуком.

- Сам я катаюсь каждый год, стараюсь за зиму не меньше тысячи километров накатывать, вот и внука приобщил. В этом году, правда, не уверен, что успею: погода подвела, всего несколько раз удалось покататься, - рассказал 60-летний мужчина. – Гонки эти не люблю: народу много, места мало. Но внук захотел, пришлось идти.

8 февраля соревноваться приходили целыми семьями. Самая юная участница, Есения Красильникова, проехала с мамой всю дистанцию, пока папа покорял самую сложную трассу – десятикилометровую. Несмотря на возраст, малютка – уже лыжник со стажем: впервые в соревнованиях она поучаствовала прошлой зимой в год и четыре месяца. Самый юный участник среди мальчиков тоже участвует в гонке второй год - лыжнику Всеволоду Новосадову чуть меньше трех лет.

Традиционно на трассу вышли и опытные лыжники. Самой взрослой участницей забега второй год подряд стала 81-летняя Антонина Сорокина, которая любит лыжи и отказываться от них не собирается. Ее ровесник Виктор Бубнов, трехкратный паралимпийский чемпион, с удовольствием пробежал десятикилометровую дистанцию, а со сцены пожелал участникам здоровья и бодрости, которые позволят им в возрасте 80+ наслаждаться спортом.

По традиции все победители получили призы, кубки и дипломы, но главной наградой для участников лыжни стало хорошее настроение.

- Для нашей семьи участие в «Лыжне России» - обязательная часть зимней программы, как и покататься на санках и коньках. Победителями ни разу не становились, но мы и не стремимся к победе, главное – участие. А детям еще нравится поесть гречневой каше на свежем воздухе, которой всегда угощают. Боялись ,что в этом году «Лыжни не будет из-за погоды, но нам повезло: было прекрасно ,свежо и солнечно! – поделилась впечатлениями Анна Гордеева.

КОНКРЕТНО

Победителями самой длинной дистанции среди женщин стали Валерия Аксенова, Елена Чермонова и Анастасия Иванова, среди сильного пола - Александр Еремичев, Владимир Кулев и Семен Кузьмин. На пятикилометровой трассе победу завоевали София Портакало, Ульяна Обухова и Екатерина Шабанова, Егор Лазарев, Артем Разговоров и Александр Ляпанов. Среди самых маленьких участников первыми финишировали Елизавета Царькова, Валерия Титова, Надежда Веселова, Максим Федотов, Тимофей Скрипка и Денис Левковский. Екатерина Кацай и Александр Кузьминов стали победителями забега «безграничных возможностей»,