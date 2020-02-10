Десять самых некрасивых новых зданий Владимира

«Дом-утюг», «золотой слиток», «Око Саурона»: коллекция домов-уродцев Владимира неуклонно увеличивается. Плохая архитектура портит не только серые "спальники" Владимира, но и подбирается к центру города. Кто-то скажет, ну а что дурного в здании областного суда или торгового центра «Восток-1»? Смотрите, какой грандиозный проект, это вам не унылые советские панельки! В советское время о таком и не мечтали. В этом-то и беда: мало кто задумывается, почему эти здания плохие. Мы попросили владимирского архитектора Анастасию Егорову собрать для нас топ-10 таких некрасивых зданий и объяснить, что с ними не так. В нем есть и самые одиозные городские проекты, и неожиданные вещи.

1. Здание рынка «Восток-1» на ул. Егорова. Объём здания не выразительный и не пластичный; главный фасад слишком протяжённый, нет продуманного архитектурно-образного решения, поэтому он давит своей массой на пешеходов. Колористическая гамма (белые, синие и коричневые панели вентфасада) простая, характерная для промышленных зданий.

Здание рынка "Восток-1" поражает объемамиФото: Сергей МОРКОВКИН

2. Торгово-развлекательный центр «Самохвал» на улице Куйбышева. Если не учитывать неподходящее расположение развлекательного комплекса, то можно сказать, что здание примитивного прямоугольного объёма выглядит как промышленный цех. Фасады не интересны, выполнены из дешёвых материалов, не привлекают внимания посетителей. Складывается впечатление, что геометрический рисунок на фасадах выполнен случайно, без проекта.

3. «ОТК Тандем» на улице Куйбышева. Целый комплекс зданий на главной транзитной улице города решён очень просто и не имеет единого продуманного архитектурно-образного решения; колористическая гамма (синий, серый, белый) выбрана из соображений экономии на отделочных материалах. Не продумана единая стилистика рекламных вывесок. Нет нормальной системы навигации по огромному комплексу.

4. Торговый дом «Алмаз» на улице Добросельской абсолютно не вписывается в окружающую городскую среду. Здание имеет кричащее колористическое решение (синий, желтый, белый, красный); фасады выполнены из несочетающихся, недорогих отделочных материалов: стены из производственных сэндвич-панелей, цоколь решён в виде навесной системы, а кровля из металлочерепицы – непродуманное решение без проекта. Складывается впечатление, что здание построено из остатков того, что было у застройщика.

ТЦ "Алмаз"Фото: Сергей МОРКОВКИН

5. Ведомственное здание на улице Дзержинского, дом № 15 (там квартирует Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области, мы назвали его «Око Саурона») имеет неинтересный, простой объём. Плоские, протяжённые фасады плохо продуманы, декоративные детали и ритм элементов нелогичны, они диссонируют с окружающей исторической застройкой. Возникает сомнение наличия разработанного и согласованного архитектурного проекта.

Око СауронаФото: Сергей МОРКОВКИН

6. Здание Областного суда на площади Победы имеет очень грузный объём, состоящий из нагромождения нескольких параллелепипедов. Здание сложно воспринимается со стороны улицы Разина и Большого проезда, что говорит о том, что в проекте был продуман только один главный фасад. Решение по отделке фасада в виде зеркальных панелей золотого цвета придаёт зданию излишнюю вычурность и ассоциативную схожесть с «золотым слитком», как говорят в народе.

Добавим от себя, что в народе это здание имеет и другое, более звучное прозвище.

Перейдем к менее известным и неожиданным зданиям.

7. Жилой дом № 8 по улице Семашко. Простое по решению фасадов жилое здание стало доминантой на внутренней панораме исторического центра города со стороны улицы Мира и смотровой от Белого дома; превышающий этажность и громоздкий объём дома, который попытались скрыть за белым цветом не соответствует окружающей застройке и нарушает ее сложившийся исторический характер.

Дом на улице СемашкоФото: Сергей МОРКОВКИН

8. Комплекс жилых и общественных зданий на пересечении улицы Мира и улицы Горького. Тут даже не так важен вопрос разрозненного архитектурно-образного решения фасадов этого единого комплекса на важном транспортном узле города, сколько то, что здания стоят не на своём месте. Здания такой высоты и этажности абсолютно не приемлемы здесь, они полностью закрыли внутреннюю панораму, открывающуюся на исторический центр города.

9. Жилые дома на Садовой улице, № 12 и № 17. Высота домов настолько велика, что они видны с соборной площади. И это само по себе было бы не плохо, если они только не встали единой монолитной стеной прямо за главной достопримечательностью города – Золотыми воротами. Теперь, когда смотришь на памятник 12 в. от Соборной площади или с моста на ул. Б. Московская, то уже не видишь его контур на фоне неба, а лишь болотно-серую стену позади. Жилые дома кардинально поменяли восприятие внутреннего визуального створа перспективы исторической улицы города.

10. Торговый центр «Гранд», Октябрьский проспект, 10А. Многие жители скажут, что им нравится это здание, оно красивое. Но важно понимать, что оно находится в непосредственной близости к историческому центру, на важном транспортно-пешеходном узле города, и поэтому к нему приковано много внимания со стороны архитекторов. Объём здания приземистый и не имеет достаточной высоты и этажности для грамотного оформления угла важного перекрёстка. Не хватает высотного акцента на крыше в виде ротонды или шпиля. Фасады не достаточно стилизованы под характер исторической застройки, а декоративные элементы не продуманы. С профессиональной точки зрения в целом здание смотрится неуклюже.

ТЦ "Гранд"Фото: Сергей МОРКОВКИН

Бонус: многоподъездные жилые дома по улице Ставровская (№ 7к2) и по улице Полины Осипенко (№ 21). Почему именно эти два дома из всех? Потому что они не имеют поворота секций, а наоборот все подъезды выстроены в ряд, за счёт чего получаются очень прямые, протяжённые фасады с множеством балконов. Но и это не плохо само по себе, а скорее то, как именно эти фасады архитектурно-образно решены. В нашем случае - никак. Фасады получились абсолютно плоские и скучные. Жилой дом № 21 по улице Полины Осипенко просто серый. Внешний вид жилого дома № 7к2 попытались разнообразить за счёт колористического решения, но получилось ярко, кричаще и не соответствующе окружающей застройке.

Дом на улице Полины Осипенко.Фото: Сергей МОРКОВКИН

Как видите, список получился достаточно обширным и представительным. Вероятнее всего, в будущем он пополнится новыми «шедеврами» современной архитекторы. Например, новое здание Арбитражного суда — постойный преемник дела облсуда и рынка «Восток-1».

- Зачастую сам застройщик в процессе строительства ради уменьшения затрат вносит корректировки в ранее разработанный проект, делает просто и скучно, - подытожила Анастасия Егорова. - К сожалению, в городе отсутствует профессиональный контроль в этой области, виновным остается архитектор. Ежегодно это подтверждается смотр-конкурсом архитектурного мастерства во Владимире - там проектировщики демонстрируют свои проекты. По фотографиям потом можно сравнить с тем, что построили в реальности. Плакать хочется.