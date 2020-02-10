Надземные переходы на Пекинке во Владимире откроют к 1 апреля

Установка надземных переходов - проект, с помощью которого в Упрдор «Москва-Нижний Новгород» хотят сделать трассу М-7 в черте Владимира безопасней и уменьшить количество пробок за счет отмены переходов по светофору.

Всего во Владимире появится шесть модульных надземных переходов. Один из них начали монтировать 6 февраля на участке рядом с перекрестком трассы и улицы Горького. Для безопасного проведения основных работ движение на участке даже приостанавливали с полуночи до 0.40.

Однако начало работ не означает, что его введут уже в ближайшие дни. Пока переход представляет лишь остов. Подняться по нему можно лишь с одной стороны (ближе к Содышке), спуститься с другой нельзя. Да и сама надземная часть представляет собой лишь голый каркас.

- По планам все шесть переходов мы должны ввести в эксплуатацию к 1 апреля, - сказал Александр Полянский, пресс-секретарь ФКУ «Упрдор «Москва — Нижний Новгород». - Помимо непосредственно строительных работ, нам нужно согласовать их с различными ведомствами, например, Ростехнадзором.

Остальные пять надземных переходов появятся здесь:

- рядом с домом №197 по улице Лакина;

- рядом с домом №167 по улице Лакина;

- пересечение трассы с бульваром художника Иванова;

- пересечение с улицей Белоконской;

- рядом с «Тандемом».

После их запуска все «зебры» и светофоры для пешеходов в этих местах ликвидируют.

Кстати, в Росавтодоре после этих шести хотят построить во Владимире еще один надземный пешеходный переход - в районе улицы Безыменского.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пересечение улицы Горького и трассы М-7 стараются сделать безопаснее не только с помощью надземных переходов. На днях мэрия Владимира согласовала с федеральными дорожниками изменения в работе светофора, регулирующего движение на перекрестке. Водители неоднократно жаловались на то, что зеленый сигнал для машин, которые едут по Горького, а также со стороны Юрьев-Польского, работает слишком мало времени — всего 15 секунд. Из-за этого на участке постоянно собирались огромные пробки. В итоге, теперь время работы зеленого сигнала увеличили до 30 секунд.