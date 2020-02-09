Бразилец, китаец, итальянец: кому во Владимире жениться хорошо?

Традиционно кроме жителей родной страны, во Владимирской области больше всего играют свадьбы граждане Украины (129 человек за прошлый год), Республики Таджикистан (75) и Азербайджанской республики (58). А вот белорусы, грузины, туркмене, латвийцы и литовцы Владимирскую область в качестве места для свадеб не жалуют. Представители стран Прибалтики, например, сыграли всего две свадьбы. И один раз оформили развод.

Привлекает нащ край и обитателей более экзотических стран. За последний год здесь вступили в брак алжириец, австриец, ирландец, венгр и египтянин, итальянец, румынец, турок, по одному гражданину из республики Бангладеш и Тунисской республики. Свадьбы играли во Владимирской области играли и представители более экзотических стран – из Центральной африканской республики, Королевства Непал и Республики Кот-д.Ивуар. Из дальнего зарубежья чаще всего в брак вступали немцы – пять человек, сирийцы – трое, китайцы, вьетнамцы и израильтяне – по два человека. Впрочем, иностранцы не только женятся в 33-м регионе, но и разводятся. В ушедшем году расторгли брак во Владимире граждане Германии, Сирии и Туниса, а также Чешской республики.

Естественно, не обошлось и без появления малышей. Жители стран ближнего зарубежья в прошлом году родили на Владимирской земле 483 малыша. По одному малышу появились у родителей из Туркменистана и Литовской республики, трое – у граждан Латвийской республики. Граждане стран дальнего зарубежья подарили миру 17 карапузов. Больше всего появилось на свет детей в семьях Республики Афганистан – шестеро, два малыша родились в египетских семьях. Еще во Владимирской области родились алжирец, анголец, бразилец, немец, израильтянин, американец, тунисец и два маленьких гражданина Йеменской и Сирийской республик. Не всегда иностранные родители соглашались признать малыша свои. Устанавливать отцовство в судах пришлось семь раз. Среди нежелающих признавать ребенка были американец, бразилец, египтянин, китаец, два немца и один испанец. А вот детей иностранцы усыновили всего три раза – это были итальянцы.