Владимирская наука: ученых меньше, денег больше

8 февраля считается Днем российской науки с 1999 года, когда праздник был учрежден указом президента. Но по факту этот день является таковым гораздо дольше - 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I была основана Российская академия наук.

Накануне праздничной даты Владимирстат подсчитал, как во Владимирской области обстоят дела с наукой вообще и учеными в частности. Вывод: не очень хорошо, но не хуже, чем в России в целом.

Стандартный путь ученого выглядит так: окончание вуза - аспирантура - защита кандидатской диссертации - научная работа - докторантура - защита доктороской диссертации. Дальше, в принципе, может идти избрание ученого членом-корреспондентом Российской Академии Наук, а затем и академиком, но во Владимирской области академики РАН такая редкость, что в статистику вообще не вошли.

Начнем с истоков. В нашем регионе аспирантура есть в трех учреждениях высшего профессионального образования и в двух научно-исследовательских институтах. Подготовка идет по нескольким отраслям науки, но, в отличие от высшего образования в вузах региона, среди специальностей для аспирантов с большим перевесом преобладают технические. В 2018 году по техническим направлениям обучалось около 40% аспирантов, дальше идут гуманитарные, точные и сельскохозяйственные науки.

Вопрос еще и в том, насколько успешно учатся аспиранты. Ведь, в отличие от студентов, у них нет посещения лекций и семиранов, нет сессий. Сдается лишь кандидатский минимум и представляется диссертация по окончании аспирантуры. Собственно, написание "диссера" и есть цель обучения. Так вот этих диссертаций-то почти и нет. Каждый год аспирантуру во Владимирской области заканчивает около 100 человек, из них лишь каждый десятый защищает диссертацию. Только 10 новоиспеченных кандидатов наук на наш регион - это, мягко говоря, несерьезно.

Еще хуже обстоят дела с защитой докторских диссертаций. Во Владимире работает одна докторантура, и в последний раз докторант выпускался из нее в 2016 году. После этого не было ни одного, окончившего докторантуру. Хотя это не значит, что не было защиты докторских диссертаций - просто над ними работают "без отрыва от производства", потому что без зарплаты по основному месту работы соискателю докторской степени не прожить. Стипендия в докторантуре - 10 000 рублей.

Естественно, в таких условиях снижается и общее число ученых, которые занимаются наукой в нашем регионе - все, кто могут, уезжают. Если в 2014 году научными разработками занималось 2078 человек, то в 2018 году - 1892 человека. Три четверти исследователей региона работает в области технических наук, каждый шестой работал в области сельскохозяйственных наук.

В 2018 году научно-исследовательскую деятельность вели 27 организаций, из них 4 вуза, 8 научно-исследовательских институтов и 8 проектно-конструкторских организаций.

И немного о хорошем. Финансирование науки в регионе, несмотря на все вышеперечисленное, растет. В 2018 году на научные разработки было затрачено 5 миллиардов 462,1 млн. рублей, что на 1 миллиард 143,2 млн. рублей больше, чем в 2014 году (прирост на четверть). Правдат, и тут больше половины затрат на науку - это различные гранты и прибыль от собственных разработок. Средства федерального и областного бюджета составляют всего 44,7% всех расходов на научную деятельность.

КСТАТИ

В науке мало женщин

Точную картину научного мира во Владимирской области должна дать перепись 2020 года. И можно будет сравнить ее данные с прошлой переписью, от 2010 года. Тогда результаты были такие:

Во Владимирской области работали 2744 кандидата наук и 361 доктор наук.

Среди кандидатов наук женщины составляли 42,6%, среди докторов наук - 28,5%.