«Т Плюс» после порыва на сетях 3 февраля планирует пересмотреть формат диагностики трубопроводов

В ночь со 2 на 3 февраля в районе площади Фрунзе произошел порыв на тепломагистрали, в результате которого более 80 тысяч человек остались без отопления и горячей воды. 7 февраля власти города и представители компании «Т Плюс» на совместной пресс-конференции провели разбор причин аварии и рассказали, что будет дальше.

«Выводы из случившегося сделаем»

- Рано утром 3 февраля глава администрации города Владимира Андрей Шохин провел выездное совещание на месте аварии, - рассказал Сергей Литвинкин, заместитель главы администрации города Владимира. - Сразу же был выставлен приоритет — объекты социального значения должны как можно быстрее получить отопление. Речь идет о детсадах, школах и больницах. Работа должна была вестись круглосуточно. При этом нельзя было нарушать движение транспорта в районе площади Фрунзе, что могло привести бы еще и к огромным пробкам. По итогам всего периода ремонтных работ мэрия может выразить благодарность компании «Т Плюс» за оперативную и профессиональную работу.

Эта работа велась в тяжелых условиях. Представителям компании «Т Плюс» не сразу удалось локализовать поврежденный участок трубы - мешал сильный пар от горячей воды.

- Тут надо сказать огромное спасибо МЧС, которые помогли нам с откачкой воды, - сказал Олег Грошев, директор владимирского филиала «Т Плюс». - Только после этого мы смогли спуститься и обследовать поврежденный участок сети.

К тому моменту был потерян достаточно большой объем воды, поэтому компенсировать потери в сетях удалось лишь к 11.00 3 февраля. После этого началось подключение отопления у потребителей. Полностью восстановить гидравлический режим на магистральных сетях удалось к 16.00.

- На сегодняшний день мы не меняли схему теплоснабжения, - сказал Олег Грошев. - Данный участок выведен из эксплуатации, но на потребителях это никак не сказалось. Дело в том, что порыв произошел на трубопроводе в проходном канале. Кроме того, повезло, что дорогу он не повредил. Вода ушла в сторону железной дороги. Совсем уж без повреждений не обошлось, но все они устраняемы. Хотелось бы, в первую очередь, извиниться перед жителями, пострадавшими от случившегося. Всем 80 тысячам потребителей в ближайшем платежном документе будет произведен перерасчет. Выводы также обязательно будут сделаны.

Проблемный участок перейдет в резерв

К сегодняшнему дню участок магистрали длиной 25 метров, на котором произошло ЧП, заменили полностью. Сам канал, в котором лежали трубы, сушат и чистят. 6 февраля представители «Т Плюс» приступили к установке в месте порыва обратного трубопровода.

Кроме того, в компании переводят участок в режим горячего резерва. Трубопровод будет абсолютно рабочим, но перевод позволит в дальнейшем использовать его в случае повторения похожих ситуаций в других местах для того, чтобы переключать подачу отопления на время восстановительных работ.

- Кроме того, уже сейчас мы пересмотрели режим диагностики трубопроводов данного формата, - сказал Олег Грошев. - Чтобы мы быстрее реагировали на такие показатели, как изменение уровня влажности, параметры давления и так далее. Наконец, есть желание создать во Владимире два кольца теплосетей по городу. Это позволит избегать проблемы отключений тепла в домах. Для этого у нас есть инвестиционная программа. Создание двухколечной системы позволит уменьшить и сроки отключений горячей воды летом.

Случившийся порыв позволил компании «Т Плюс» выявить проблему в диалоге ресурсогенерирующей компании и управляющих компаний. Многие в момент порыва повели себя не самым лучшим образом.

- Некоторые управляющие компании в целях безопасности своих теплосистем просто слили оттуда всю воду на время ремонта, - рассказал Сергей Литвинкин. - И когда давление начали подавать обратно, то воздух от потребителей стал попадать в сети. А в итоге, отопление появилось позже, чем у других.

В довершение ко всему некоторые домуправления вообще забыли открыть задвижки на сетях. В итоге, жители некоторых домов оставались без тепла даже 4 февраля. Жаловались они в «Т Плюс», хотя компания уже, по сути, не имела отношения к данным трубопроводам. Но там не отказывали жителям в помощи. Выезжали на места, разбирались.

- В будущем подобных ситуаций не возникнет, все подобные просчеты мы уточним в регламенте, чтобы знать, как действовать безошибочно, - пообещал Олег Грошев.