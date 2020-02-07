Региональные дороги станут лучше

Стоит отметить, что во Владимирской области дороги уже становятся лучше. По итогам 2019 года региональная дорожная отрасль занимает одно из лидирующих мест среди 85 регионов России. Это было отмечено на всероссийском совещании «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020 год». Открывая совещание, заместитель председателя правительства Максим Акимов, выразил признательность регионам, которые успешно завершили дорожные программы 2019 года, в том числе Владимирской области.

В тоже время, традиционные технологии не выдерживают нагрузку, которую дает современный дорожный трафик. Дорожники разрабатывают новые методы, которые позволят увеличить срок службы дороги без капитального ремонта до 24 лет , в соответствии с новыми требованиями.

Качество и безопасность

Владимирская область является участницей проекта «Безопасные и качественные дороги». Это долгосрочный федеральный приоритетный проект, в ходе которого необходимо привести в нормативное состояние автомобильные дороги и развивать дорожную сеть крупных городских англомераций. При этом количество мест концентрации ДТП на дорогах по всей России должно быть снижено в 2 раза.

Владимирская городская агломерация включает в себя 793,8 км автомобильных дорог. Кроме Владимира, в нее входят Камешково, Лакинск, Радужный, Собинка, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский и посёлок Ставрово.

В 2019 году владимирские дорожники выполнили свой годовой план работ с опережением, при этом дороги ремонтировались и делались по самым высоким стандартам, основанным на регламентах Таможенного Союза. Полностью по таким стандартам в 2019 году работало еще только несколько регионов РФ..

33 регион - в числе лидеров

- Главная цель национального проекта - сделать дорожную стройку технологически принципиально другой, - пояснил начальник ГБУ "Владупрадор" Михаил Климов. - Должно многое измениться - от диагностики до интеллектуальных систем управления транспортом. Цель проекта - построить инновационный, современный дорожно-строительный комплекс

Перед Владимирской областью поставлены задачи к 2024 году увеличить до 51,5 % долю протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, и до 85,3 % - долю дорожной сети городской агломерации.

Кроме того, программой запланирован ремонт региональных и местных дорог - порядка 340 км.

Пока мы успешно справляемся с поставленными целями. В прошлом году было отремонтировано более 83 километров дорог. На эти цели было выделено 914 миллионов рублей. На региональных дорогах было отремонтировано 58 километров.

Сейчас нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию уже соответствуют 48,9% дорог регионального или межмуниципального значения.

Современным дорогам - лучшие материалы

Новые нормативы требуют дорог с высокой устойчивостью к нагрузкам и воздействию внешней среды, а этого невозможно достичь без передовых, надежных и долговечных материалов. "Владупрадор" постоянно ведет поиск и разработку технологий, позволяющих создавать дорожное полотно с повышенным сроком службы. В этом году к этой работе подключается ПАО «Лукойл». Уже подписан договор о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и одной из дочерних компаний нефтяного концерна. Новое соглашение касается поставки высокотехнологичных нефтяных битумов.

Документ расширит возможности использования улучшенных нефтяных битумов для строительства и ремонта дорог во Владимирском регионе.

Обход БараковФото: Администрация Владимирской области

- В Кстове компания создала специализированный научно-исследовательских центр для разработки новых материалов для различных условий и регионов использования, закуплено новое оборудование, - рассказал Михаил Климов. - В свою очередь, мы ведем и собственные разработки, расширяем возможности нашей лаборатории, модернизируем оборудование. Новые материалы пройдут проверку на экспериментальных участках, и, после сравнительного анализа, лучшие "рецепты" пойдут в промышленное производство. Они будут разработаны и произведены с учетом индивидуальных особенностей нашего региона.

Уже сейчас мы модифицируем битум специальными добавками, которые повышают стойкость к образованию колеи, к воздействию природных разрушающих факторов.

Комбинируем полимеры с битумом, чтобы увеличить сопротивляемость к тяжелым транспортным нагрузкам и экстремальным температурам.

Применяем инновационные асфальтобетоны, которые более устойчивы к деформациям и сдвигам, используем геосинтетические материалы для укрепления насыпей и слоев дорожных одежд.

Ямочный ремонт проводился в основном струйно-инъекционным методом и литым асфальтобетоном, битумными эмульсиями и полимерно-битумными вяжущими материалами.

Для улучшения качества автомобильных дорог постоянно проводится контроль качества выполненных дорожно-строительных работ. Сегодня он ведется только с применением инструментальных методов, что делает его более точным и беспристрастным. Для этого у нас имеется современная приборно-измерительная база. Также в этом году планируем приобрести новую передвижную дорожную лабораторию для диагностики дорог.

В первую очередь - безопасность

Современная дорожная ситуация обострила вопросы снижения аварийности на дорогах. Повышение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач областной администрации. В тесном сотрудничестве с ГИБДД ведется работа по повышению безопасности дорожного движения в соответствии с планами мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП. В него входит монтаж и замена дорожных знаков, барьерных ограждений, установка автопавильонов и заездных карманов, современная разметка, освещение, а также ряд других дорожно-строительных работ.

Сейчас "Владупрадор" готовится к внедрению новых материалов для дорожной разметки. Так в 2020 году в качестве эксперимента планируется нанести горизонтальную дорожную разметку желтого цвета на дороге Веригино-Головино в Судогодском районе.

- Важная часть комплексной задачи по повышению безопасности дорог - установка уличного освещения в населенных пунктах области,- дополнил Михаил Климов. - Это планомерная и долгосрочная работа, она ведется по Программе освещения исходя из наших финансовых ресурсов. Мы не только строим, но и берем на эксплуатацию сети, платим за электроэнергию.

В этом году подходит к завершению первый этап, по которому необходимо было осветить дороги, соединяющие город Владимир с районными центрами региона.

Второй этап предусматривает освещение дорожной сети, соединяющей районные центры с сельскими муниципальными образованиями.

Все мероприятия, направленные на предотвращение ДТП, выполняются качественно и в срок. Только в течение 2019 года ГУП "Владупрадор" ликвидировал 13 очагов аварийности, и ее уровень снизился на 4%. Это результат повышения качества дорог в регионе.

В области появятся новые дороги

В 2020 году выделено более 36,6 млн рублей из областного дорожного фонда на проектно-изыскательные работы в рамках реконструкции и строительства автодорог и мостов в области. По словам Михаила Климова, скоро начнется проектирование автомобильных дорог Коржавино — Большое Юрьево — Охеево в Муромском районе. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Также в 2022 году должна быть завершена трасса Василево — Курбатово в Киржачском районе.

Кроме того, выделены средства на проектно-изыскательные работы в рамках реконструкции двух мостов в Суздальском районе: через реку Уловка на автодороге Порецкое — Мордыш и через реку Берёзка на дороге Торчино — Большое Борисово.