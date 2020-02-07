500 владимирских школьников получат призы за победы в городских олимпиадах

7 февраля во Владимире торжественно соберут и наградят щкольников - победителей городского этапа предметных олимпиад. Собственно, скоро уже пора будет награждать и победителей областного этапа, он тоже практически завершен, а городской закончился еще в декабре прошлого года, но система образования работает неторопливо. Хотя, может быть, с награждением ждали специально, чтобы не отвлекать официальным мероприятием ребят от подготовки к областным олимпиадам - это очень важный этап, победители регионального этапа едут на всероссийскую олимпиаду, а перед призерами "всероса" уже открывается широкая дорога в большую науку. Они смогут поступить вне конкурса в любой вуз по специальности - хоть в Москву, хоть в Санкт-Петербург.

Всего в городских предеметных олимпиадах приняли участие 3336 школьников, 83 из них стали победителями, 503 - призерами. Самые лучшие результаты по показали:

- Школа №36 - 12 победителей, 55 призеров;

- Гимназия №23 - 12 победителей, 51 призер;

- Гимназия №3 - 9 победителей, 51 призер;

- Гимназия №35 - 9 победителей, 44 призера;

- Школа №25 - 7 победителей, 29 призеров.

Награждать и поздравлять всех победителей и призеров будут в пятницу, 7 февраля, в муниципальном "Центре культуры и искусства на Соборной". Особо отметят ребят, которые выигрывают олимпиады не первый год или у кого в копилке больше одной победы. Это:

Егор Карпунин-Ожеровский (11 класс, гимназия №3) - он победил в олимпиадах по биологии и химии и занял призовое место по экологии;

Маргарита Ланцова (10 класс, школа №31) - победительница олимпиады по экологии, призер по биологии и русскому языку;

Федор Мызин (10 класс, школа №29) - призер олимпиад по русскому языку, истории и немецкому языку.

А еще можно было бы отметить Марию и Игоря Эйдельман, пятиклассницу и шестиклассника из школы №36, победителей олимпиады по математике. Или Елизавету Тихонову (школа № 25) и Наталью Плотникову (школа № 40) - две девушки - победительницы олимпиады по физике, традиционно "мальчишечьему" предмету. Да и вообще, даже без изучения списка, каждый из победителей и призеров - молодец и гордость школы.

Победа на олимпиаде повышает шанс попасть в МГУФото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимир опять отстал в точных науках

Ребята - все молодцы, это бесспорно. А вот уровень подготовки к олимпиадам по точным и естественным наукам во Владимире явно страдает. Ведь сегодня даже будущий Ломоносов без хорошей школы (во всех смыслах) вряд ли пробьется.

Региональный этап, олимпиады, который уже завершается - на сегодня подведены итоги 12 олимпиад, показал: школьники из районов обходят владимирских в самых сложных предметах. Ученики из Владимира стали победителями в семи олимпиадах и призерами - в 23 олимпиадах. Но при этом:

- по математике - победитель из Вязников, среди 8 призеров двое ребят из Владимира, трое из Коврова, остальные из Гусь-Хрустального, Мурома и Меленок;

- по физике - из Владимира один победитель и один призер, двое - из Мурома, остальные представляют Ковров, Александровский и Кольчугинский район;

- по биологии - один победитель из Владимира, один из Мурома, один из Петушинского района;

- по химии - победитель из Владимира, среди призеров владимирских трое, один из Гусь-Хрустального, один из Петушинского района.

Ну и самое эффектное - "победа нокаутом" школьников из Гусь-Хрустального по информатике. Победитель - 11-классник школы №2 Гусь-Хрустального, среди 8 призеров - пятеро школьников из Гусь-Хрустального, двое из Коврова и один - из Владимира.

Блестящее выступление гусевских школьников объясняется просто: "Яндекс.Лицей". Он создан энтузиастом, учителем информатики Алексеем Ксенофонтовым при поддержке "Яндекса". Там ребят 8-9 классов учат основам программирования и компьютерной инженерии. Результат налицо.

КСТАТИ

Награды получат и педагоги, которые учат одаренных детей. Это Евгений Дёмин, учитель истории и обществознания школы №29, Елизавета Головешкина, учитель истории и обществознания, географии гимназии №3, Елена Дубова, учитель математики гимназии №35, Наталья Юрова, учитель биологии школы №31, и многие другие.