500 владимирских школьников получат призы за победы в городских олимпиадах
7 февраля во Владимире торжественно соберут и наградят щкольников - победителей городского этапа предметных олимпиад. Собственно, скоро уже пора будет награждать и победителей областного этапа, он тоже практически завершен, а городской закончился еще в декабре прошлого года, но система образования работает неторопливо. Хотя, может быть, с награждением ждали специально, чтобы не отвлекать официальным мероприятием ребят от подготовки к областным олимпиадам - это очень важный этап, победители регионального этапа едут на всероссийскую олимпиаду, а перед призерами "всероса" уже открывается широкая дорога в большую науку. Они смогут поступить вне конкурса в любой вуз по специальности - хоть в Москву, хоть в Санкт-Петербург.
Всего в городских предеметных олимпиадах приняли участие 3336 школьников, 83 из них стали победителями, 503 - призерами. Самые лучшие результаты по показали:
- Школа №36 - 12 победителей, 55 призеров;
- Гимназия №23 - 12 победителей, 51 призер;
- Гимназия №3 - 9 победителей, 51 призер;
- Гимназия №35 - 9 победителей, 44 призера;
- Школа №25 - 7 победителей, 29 призеров.
Награждать и поздравлять всех победителей и призеров будут в пятницу, 7 февраля, в муниципальном "Центре культуры и искусства на Соборной". Особо отметят ребят, которые выигрывают олимпиады не первый год или у кого в копилке больше одной победы. Это:
Егор Карпунин-Ожеровский (11 класс, гимназия №3) - он победил в олимпиадах по биологии и химии и занял призовое место по экологии;
Маргарита Ланцова (10 класс, школа №31) - победительница олимпиады по экологии, призер по биологии и русскому языку;
Федор Мызин (10 класс, школа №29) - призер олимпиад по русскому языку, истории и немецкому языку.
А еще можно было бы отметить Марию и Игоря Эйдельман, пятиклассницу и шестиклассника из школы №36, победителей олимпиады по математике. Или Елизавету Тихонову (школа № 25) и Наталью Плотникову (школа № 40) - две девушки - победительницы олимпиады по физике, традиционно "мальчишечьему" предмету. Да и вообще, даже без изучения списка, каждый из победителей и призеров - молодец и гордость школы.
Победа на олимпиаде повышает шанс попасть в МГУФото: Михаил ФРОЛОВ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Владимир опять отстал в точных науках
Ребята - все молодцы, это бесспорно. А вот уровень подготовки к олимпиадам по точным и естественным наукам во Владимире явно страдает. Ведь сегодня даже будущий Ломоносов без хорошей школы (во всех смыслах) вряд ли пробьется.
Региональный этап, олимпиады, который уже завершается - на сегодня подведены итоги 12 олимпиад, показал: школьники из районов обходят владимирских в самых сложных предметах. Ученики из Владимира стали победителями в семи олимпиадах и призерами - в 23 олимпиадах. Но при этом:
- по математике - победитель из Вязников, среди 8 призеров двое ребят из Владимира, трое из Коврова, остальные из Гусь-Хрустального, Мурома и Меленок;
- по физике - из Владимира один победитель и один призер, двое - из Мурома, остальные представляют Ковров, Александровский и Кольчугинский район;
- по биологии - один победитель из Владимира, один из Мурома, один из Петушинского района;
- по химии - победитель из Владимира, среди призеров владимирских трое, один из Гусь-Хрустального, один из Петушинского района.
Ну и самое эффектное - "победа нокаутом" школьников из Гусь-Хрустального по информатике. Победитель - 11-классник школы №2 Гусь-Хрустального, среди 8 призеров - пятеро школьников из Гусь-Хрустального, двое из Коврова и один - из Владимира.
Блестящее выступление гусевских школьников объясняется просто: "Яндекс.Лицей". Он создан энтузиастом, учителем информатики Алексеем Ксенофонтовым при поддержке "Яндекса". Там ребят 8-9 классов учат основам программирования и компьютерной инженерии. Результат налицо.
КСТАТИ
Награды получат и педагоги, которые учат одаренных детей. Это Евгений Дёмин, учитель истории и обществознания школы №29, Елизавета Головешкина, учитель истории и обществознания, географии гимназии №3, Елена Дубова, учитель математики гимназии №35, Наталья Юрова, учитель биологии школы №31, и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU