Ольга Деева: «Комфортная среда комфортной не получается»

Программа по созданию комфортной городской среды во Владимире давно вызывает недовольство жителей. Обычно дело заканчивается укатыванием придомовой территории в асфальт с установкой самой простой детской площадки. Получается одна сплошная площадь водосбора, дворы превращаются в непроходимые лужи, по ее краям — бесчисленные парковки, по которым люди вприпрыжку добираются к подездам.

Власти города считают, что в таком положении дел виноваты... сами жители. Они просят делать все самое дешевое, а на проект или более интересную площадку раскошелится не готовы.

Было бы замечательно привлекать урбанистов, - говорит глава города Владимира Ольга Деева. - Но каждое такое обращение чревато определенными финансовыми вливаниями. Жители считают каждую копейку. Когда на собрании говорят, давайте вот здесь качалку поставим, а вот здесь горочку было бы неплохо, а здесь бы вот деревце посадить - каждый раз жители говорят: «Не надо, нам только асфальт, урну и тротуарчик». Потому что это бесплатно. Как только касается каких-то дополнительных вложений, то жители целиком и полностью против. Мы бы хотели, если бы позволяли финансы, дорожки сделать плиточные, чтобы они имели привлекательный внешний вид, как в скверах.

Депутат горсовета Дмитрий Павлов рассказал, что ограничения накладывает и сама программа ремонта дворов.

- Во дворах командир — это общее собрание жителей. Так как эта программа бюджетная, она имеет определенные правила. И по этим правилам указывается, что должно быть асфальтирование в существующих границах. Если жители хотят чего-то большего, они соглашаются на дополнительное финансирование и могут с привлечением любых урбанистов сделать у себя город-сад. Жители должны быть хозяевами во своих дворах.

Тем временем, денег на ремонт дворов в городской казне — кот наплакал. В 2020 году на это выделено 37 миллионов рублей, этих денег хватит на 26-27 дворов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2020 году администрация города Владимира решила заняться реконструкцией парка «Добросельский». По словам депутата горсовета Дмитрия Павлова, на работы уйдет 3-4 года. При этом депутат горсовета из Доброго Лариса Пышонина предлагала облагородить и так называемый Газовский пруд на выезде из города на улице Добросельской. Теперь, когда все средства города на благоустройство общественных пространств пойдут на парк, сказать, когда облагородят это место, невозможно.