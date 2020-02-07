2020-02-06T17:18:39+03:00
Общество

Ольга Деева: «Комфортная среда комфортной не получается»

Владимирские власти считают, что жители сами должны бороться за свои дворы
Сергей МОРКОВКИН
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Детские площадки - символ владимирского благоустройстваДетские площадки - символ владимирского благоустройстваФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Программа по созданию комфортной городской среды во Владимире давно вызывает недовольство жителей. Обычно дело заканчивается укатыванием придомовой территории в асфальт с установкой самой простой детской площадки. Получается одна сплошная площадь водосбора, дворы превращаются в непроходимые лужи, по ее краям — бесчисленные парковки, по которым люди вприпрыжку добираются к подездам.

Власти города считают, что в таком положении дел виноваты... сами жители. Они просят делать все самое дешевое, а на проект или более интересную площадку раскошелится не готовы.

Было бы замечательно привлекать урбанистов, - говорит глава города Владимира Ольга Деева. - Но каждое такое обращение чревато определенными финансовыми вливаниями. Жители считают каждую копейку. Когда на собрании говорят, давайте вот здесь качалку поставим, а вот здесь горочку было бы неплохо, а здесь бы вот деревце посадить - каждый раз жители говорят: «Не надо, нам только асфальт, урну и тротуарчик». Потому что это бесплатно. Как только касается каких-то дополнительных вложений, то жители целиком и полностью против. Мы бы хотели, если бы позволяли финансы, дорожки сделать плиточные, чтобы они имели привлекательный внешний вид, как в скверах.

Депутат горсовета Дмитрий Павлов рассказал, что ограничения накладывает и сама программа ремонта дворов.

- Во дворах командир — это общее собрание жителей. Так как эта программа бюджетная, она имеет определенные правила. И по этим правилам указывается, что должно быть асфальтирование в существующих границах. Если жители хотят чего-то большего, они соглашаются на дополнительное финансирование и могут с привлечением любых урбанистов сделать у себя город-сад. Жители должны быть хозяевами во своих дворах.

Тем временем, денег на ремонт дворов в городской казне — кот наплакал. В 2020 году на это выделено 37 миллионов рублей, этих денег хватит на 26-27 дворов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2020 году администрация города Владимира решила заняться реконструкцией парка «Добросельский». По словам депутата горсовета Дмитрия Павлова, на работы уйдет 3-4 года. При этом депутат горсовета из Доброго Лариса Пышонина предлагала облагородить и так называемый Газовский пруд на выезде из города на улице Добросельской. Теперь, когда все средства города на благоустройство общественных пространств пойдут на парк, сказать, когда облагородят это место, невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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