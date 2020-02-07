2020-02-06T17:53:44+03:00
Общество

Владимирцы чаще всего жалуются на бытовую технику

В 2019 году горожане 2365 раз обращались за защитой своих прав в Роспотребнадзор.
Алексей СУХОВ
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Больше всего горожане жаловались на то, что им продали сложнотехнические товары ненадлежащего качестваБольше всего горожане жаловались на то, что им продали сложнотехнические товары ненадлежащего качестваФото: Иван ВИСЛОВ
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Защита прав потребителей чаще всего дело самого потребителя. Однако официально этим занимается Роспотребнадзор. И в 2019 году туда горожане обращались по 6-7 раз в день.

Мы поинтересовались у представителей Роспотребндзора, на что чаще всего жалуются владимирцы.

- Больше всего горожане жаловались на то, что им продали сложнотехнические товары ненадлежащего качества, или на нарушения сроков их гарантийного ремонта. Кроме того, среди лидеров по жалобам: продажа мебели, изготовление оконных блоков и дверей ненадлежащего качества, непредставление полной и достоверной информации об услугах и их исполнителях (бытовых, жилищно-коммунальных и услуг связи) и низкое качество этих услуг, включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, особенно в таких сферах деятельности, как оказание бытовых услуг, потребительское кредитование.

Не все жалобы в итоге приводят к наказаниям виновных. По статистике только по 4,3 процента жалоб Роспотребнадзор проводит в дальнейшем проверки и привлекает виновных к административной ответственности. Еще по 8,1 процента жалоб назначены административные расследования. Почти в 70 процентах случаев владимирцам разъясняют особенности законодательства и предоставляют в дальнейшем самим защищать свои права в суде. Оставшиеся 20% обращений перенаправлены тем гоструктурам, которые обязаны отвечать.

КОНКРЕТНО

На что жалуются жители Владимира?

1.розничная торговля — 41% от общего числа жалоб

2. прочие виды деятельности – 28 %

3. услуги ЖКХ – 9 %

4. общественное питание - 4,3 %

5. услуги связи – 4,1 %

6. деятельность на финансовом рынке — 3,3 %

7. бытовое обслуживание – 1%

8-10. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, транспортные и образовательные услуги – по 1 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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