В Судогодскую ЦРБ госпитализировали рабочих из Китая

1 февраля на судогодское предприятие из Китая приехал 47-летний рабочий. Вчера, 5 февраля, он обратился в больницу с жалобами на першение в горле. Несмотря на то, что предварительно ему ставят фарингит, пациента госпитализировали в Судогодскую ЦРБ. Вместе с ним в больницу попал его коллега — 49-летний гражданин КНР. У него, кроме кашля, никаких признаков, указывающих на коронавирус, нет.

- Если первый пациент только прибыл из Китая, то второй последнее время находился на территории России. Но так как они общаются друг с другом, и у второго также появился кашель, было принято решение госпитализировать двоих. У пациентов взяли все необходимые анализы, в том числе на новый коронавирус. По правилам, они будут на карантине 14 дней — именно столько длится инкубационный период коронавируса. Граждане Китая отреагировали на изоляцию от общества нормально, они все понимают. Врачи предварительно ставят одному фарингит, другому — ОРВИ. Но все же нужно дождаться результатов анализов из Москвы, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области.

Пару дней назад в больницу попал и 21-летний студент Владимирского государственного университета. Молодой человек прилетел из Шанхая. Серьезных жалоб у него не было, но все же его госпитализировали в инфекционное отделение больницы №6 в Юрьевце.

- Анализы на коронавирус у студента не подтвердились, его уже выписали. Но под наблюдением терапевта он будет все равно 14 дней, - отметила Марина Колтунова.

В департаменте здравоохранения Владимирской области нам сообщили, что у студента — грипп В.

КОНКРЕТНО

В области готовы принять пациентов 22 инфекционных отделения, в том числе 3 детских. Подготовлено к работе 91 индивидуальное помещение для приема и пребывания в стационаре инфекционных больных (мельцеровские боксы). Учреждения здравоохранения получили диагностический и терапевтический алгоритм при коронавирусной инфекции 2019-nCoV. По состоянию на 5 февраля больных новым коронавирусом во Владимирской области не зарегистрировано.