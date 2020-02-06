2020-02-05T17:50:17+03:00
Общество

Во Владимирской области количество свиней уменьшилось в четыре раза за четыре года

Африканская чума свиней бьет не только по региональному свиноводству, но и по частным подворьям
Алексей СУХОВ
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- Хрю.- Хрю.Фото: Мария АНАНОВА
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Смертельный вирус впервые появился во Владимирской области в 2015 году. И за первые два года он здорово ударил по свиноводческим хозяйствам. На фоне этого крупные свиноводческие предприятия начали закрываться. «Мортадель», по данным областной администрации, сейчас готовится к продаже. А свинокомплекс «Владимирское» в Лесном и вовсе проходит процедуру банкротства.

- Напрямую африканская чума свиней и проблемы свиноводческих предприятий не связаны, - говорит директор департамента ветеринарии Максим Тихонов. - Хотя, конечно, это тоже повлияло. Хотя в 2019 году не было ни одной вспышки болезни. И на данный момент, насколько я знаю, делаются попытки вернуть бизнес в эту сферу. Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся. В конце концов стране нужна свинина.

Однако пока количество свиней в регионе снижается. Причем даже у простых фермеров. С ними ветеринары ведут постоянную работу.

- Мы говорим им, что даже соблюдение всех требований безопасности не обезопасит хозяйство на сто процентов от возможности заражения, - сказал Максим Тихонов. - Поэтому лучше перейти на разведение других видов скота: коров, кроликов, овец. Многие соглашаются, хоть и не все. Но за последние четыре года количество свиней в частных хозяйствах снизилось в итоге с семи до двух тысяч голов!

Тут надо сказать, что в деревнях вообще становится меньше скота. Люди просто перестали выращивать животных на мясо. По данным департамента ветеринарии за последние 15 лет в регионе количества частного скота в деревнях уменьшилось в четыре раза. Коров у населения осталось всего пара тысяч. Говорят, что даже пастухи сейчас не везде нужны.

- Это происходит в том числе из-за ужесточения регламентов Таможенного союза, - сказал Максим Тихонов. - По ним просто так забить скот уже нельзя. Его надо отвезти на специальную забойную площадку. А их всего в регионе 15 штук. Не каждый повезет свою корову туда.

Директор департамента ветеринарии Максим Тихонов Фото: Алексей СУХОВ

Директор департамента ветеринарии Максим ТихоновФото: Алексей СУХОВ

КСТАТИ

Больных кабанов отстреливают, не правда ли?

Африканская чума свиней впервые появилась во Владимирской области не в домашних хозяйствах, а как раз в лесах. Среди кабанов. И так не только у нас, но по всей стране. Не удивительно, что власти решили в итоге, свести популяцию кабанов к необходимому минимуму. По федеральным стандартам должно приходиться не более 4 особей кабанов на 1000 га.

- Во Владимирской области поголовье кабана снизилось за несколько лет в пять раз. И составляет сейчас около 800 особей. Это как раз и составляет необходимую плотность популяции. И, кстати, среди кабанов сейчас АЧС нет.

КОНКРЕТНО

Хроника АЧС во Владимирской области за последние три года

2017 год — 45 вспышек

2018 год — 2 вспышки

2019 год — ни одного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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